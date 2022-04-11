В производстве следователей органов внутренних дел находится 1 090 уголовных дел, возбужденных по итогам январских событий. Об этом сообщил на брифинге в СЦК начальник Следственного департамента МВД Республики Казахстан Санжар Адилов, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«На сегодня в производстве следователей органов внутренних дел находится 1 090 уголовных дел. При этом остаются под стражей 165 человек, и все они совершили тяжкие и особо тяжкие преступления при отягчающих обстоятельствах. С учетом личности из-под стражи освобождены 315 подозреваемых – это впервые совершившие преступления и признавшие свою вину. В отношении 377 подозреваемых расследование уголовных дел окончено и они преданы суду», - сообщил Санжар Адилов.

По его словам, в основном, они подозреваются в кражах, незаконном обороте оружия, грабежах, угонах и мелких хищениях.

«На сегодня судами страны уже осуждены 168 человек, из них, руководствуясь принципами гуманизма, с учетом полного раскаяния и принятых мер по заглаживанию нанесенного ущерба, 147 осуждены к мерам наказаний, не связанным с изоляцией от общества», - сообщил спикер.

Оставшиеся уголовные дела находятся на стадии завершения, проводятся следственные действия по сбору доказательств, ожидаются результаты экспертных исследований, добавил начальник СД МВД РК.