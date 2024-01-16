Признан виновным

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Любовь Доброта, Шымкент

Руководитель строительной компании признан судом виновным в гибели рабочего.

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В межрайонном суде по уголовным делам города Шымкента рассмотрено уголовное дело в отношении директора крупной строительной компании – ТОО «Корпорация Сити-Строй» – 45-летнего Бердибека Шекербекова. Именно он стал главным подозреваемым и обвиняемым в ЧП с летальным исходом, случившемся 16 октября 2022 года при строительстве многоэтажного дома в микрорайоне «Туран».

Рабочие субподрядной организации в момент ЧП занимались бетонными работами. Под бревно, летевшее с 9-го этажа, попал рабочий. Прибывшая бригада скорой помощи констатировала его смерть.

Факт гибели молодого рабочего зафиксировало управление трудовой инспекции. Сразу же после происшествия была создана комиссия по специальному расследованию. По его результатам несчастный случай определили как связанный с производством. При этом вину возложили на работодателя.

ТОО «Корпорация Сити-Строй» оказала семье погибшего материальную помощь в сумме 1 млн тенге.

При подготовке публикации о мно­жественных нарушениях при строительстве арендного жилья для рабочей молодежи («Все сроки просрочили», «КП» от 18 сентября 2023 года) выяснилось, что материалы специального расследования о ЧП на этой строительной площадке были направлены в управление полиции Каратауского района еще в декабре 2022 года. Но наказания на тот момент никто так и не понес.

Более того, представитель компании, осуществлявшей на объекте техни­ческий надзор, утверждал, будто рабочие субподрядной организации в момент ЧП находились в «красной зоне», где их по определению быть не должно. И добавил, что вины подрядчика в случившемся нет.

Правда, на вопрос, как это согласовывается с пунктом 19, прописанным в договоре о государственных закупках, оговаривающим, что «Подрядчик пол­нос­тью отвечает за технику безопаснос­ти при производстве работ на объекте», внятного ответа не последовало.

Дело все-таки дошло до суда. Он установил: причиной трагедии стало нарушение правил техники безопасности. В приговоре отмечается, что «подсудимый нарушил правила безопасности при проведении строительных работ. На строительстве не была установлена защитная сетка через каждый третий этаж многоэтажного дома».

Вина подсудимого доказана его признанием, показаниями свидетелей, заключением экспертиз, вещественными и другими доказательствами.

Приговором суда Бердибеку Шекербекову назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Бизнесмен лишен на два года права занимать руководящие должности в строительной сфере.

Смягчая наказание, суд исходил из того, что подсудимый ранее не привлекался к уголовной ответственности, на его иждивении находятся пять несовершеннолетних детей. К тому же сторона потерпевшего попросила в зале судебного заседания вынести в отношении подсудимого наказание, не связанное с лишением свободы.

Приговор суда в законную силу пока не вступил.

#суд #приговор #ЧП #стройка #Корпорация Сити-Строй

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