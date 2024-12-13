Призвание и признание Алии Ахетовой Адал Азамат 13 декабря 2024 г. 1:30 24 Раушан Утеулина собственный корреспондент по Акмолинской области Более сорока лет педагог отдала любимой профессии фото из архива А. Ахетовой Учителя истории из города Кокшетау Алию Ахетову земляки знают как общественного деятеля, публициста, члена Союза журналистов РК, обладателя звания «Почетный работник образования РК». В нынешнем году, в преддверии профессионального праздника, учитель многопрофильной гимназии № 5 «Таңдау» города Кокшетау была представлена к высокой государственной награде «Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы» («Заслуженный учитель Казахстана»). Для нее самой это очень неожиданно, для многих знающих ее людей и коллег, – вполне заслуженно. За ее плечами – 43 года учительского труда. Много раз ей предлагали другую работу вне стен школы. Но каждый раз она отказывалась. Всегда считала, что ей повезло быть учителем и работать в одной из лучших городских школ, в которую часто наведываются выпускники. Фразу «как бы я хотел оказаться вновь на вашем уроке…» учитель истории Ахетова слышит от бывших учеников при каждой встрече. Еще бы! Педагог всегда учила детей размышлять, доказывать, запоминать, ведь история – прошлое, спроецированное на настоящее и влияющее на будущее. Она делится, что ее учительский опыт – это и удачи, и ошибки. – Даже спустя четыре десятка лет работы в школе порой не знала, как правильно поступить, – рассказывает она. – В одном была твердо уверена: урок заканчивается не тогда, когда прозвенел звонок, а когда детьми усвоен материал. Считаю, учитель должен быть терпеливым, болеть за школу, радеть за ее честь. И каждому человеку в отдельности необходимо заниматься самообразованием, много читать, стараться внедрять инновационные педагогические технологии. В университеты, а по их окончании в школы должны приходить лучшие – по интеллекту, энергии, силе характера. По мнению педагога, учитель должен быть собранным всегда. Ведь эта профессия сродни актерской. Преподаватель всегда на виду. А дети более наблюдательные, чем взрослые. От них трудно скрыть или утаить безразличие. «Учитель» – понятие значительное, многослойное, это и призвание, и признание, считает Алия Ахетова. На выбор ею будущей профессии повлиял отец, старейший журналист области, член Союза журналистов СССР, персональный пенсионер республиканского значения, участник Великой Отечественной войны. Человеческий и профессиональный авторитет Койшибая Ахетова был высок. Трудоголик, мягкий и чуткий, из породы интеллигентнейших людей, он был в свое время хорошим наставником для многих журналистов области. Свою младшую дочь он любил особенной отеческой любовью. Девочка, обожающая стихи и прозу, романтичная и ранимая, мечтала поступить на журфак КазГУ им. С. Кирова. Но отец убедил: верный кусок хлеба в любые времена – учительский. Летом 1978 года лично повез дочь в столицу. В 1983 году Алия Ахетова с отличием окончила филфак Казахского государственного женского педагогического института. По окончании вуза с красным дипломом вернулась в Кокшетау. Отработала пять лет и вновь уехала в Алматы, поступив соискателем в аспирантуру КазПИ им. Абая. Но вскоре жизненные обстоятельства заставили вернуться на родину. Здесь, решив продолжить работу в школе, окончила факультет истории Кокшетауского университета им. Ш. Уалиханова по специальности «история, основы права и экономики». Учила детей, находила время на написание книг, наделенная от природы острым умом, обладающая красивым слогом. Отцовские гены оказались сильнее, страсть и тяга к письму взяли свое. Выкраивая время в круговороте ежедневных дел, с 2000 года активно печаталась в местных СМИ, вела рубрику «Наших улиц новые имена». С 2015 года освещала социальные проблемы области в газете «АиФ-Казахстан», будучи собкором по региону. За эти годы Алия Ахетова написала порядка 17 книг, каждая из которых востребована читателем. Труд публициста отмечен в монографии «Культура в глобальном мире». Один из авторов научного сборника, завотделом международных связей и мировой литературы Института литературы и искусства им. М. Ауэзова Светлана Ананьева в своей статье «Художественная литература как духовная дипломатия» пишет: «…Литературный дар А. Ахетовой генетически предопределен, поскольку в семье «превыше всего ценили образное, выразительное и меткое слово правды». Публицист обладает особым зрением, видением, находя нужное слово в нужном контексте, и при этом всегда остается в тени…» К слову, 7 декабря 2024 года в Кокшетау состоялась презентация очередной ее книги «Тебе, мой город», изданной на собственные средства. Книга – посвящение кокшетаусцам, славящим родной город трудом и достижениями в разных сферах. Как признается Алия Койшибаевна, порой ей было в коллективе трудно, но и с ней бывало нелегко, так как она – человек, который не умеет молчать… Огромная любовь к родному городу и это самое «неумение молчать» привели ее в свое время в общественный совет Кокшетау. Который год, будучи «неудобным» человеком, задающим раздражающие вопросы власти, она вместе с другими членами команды привлекает внимание к городским проблемам. #педагог #профессия #призвание #Алия Ахетова