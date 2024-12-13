Призвание и признание Алии Ахетовой

Учителя истории из города Кокшетау Алию Ахетову земляки знают как общественного деятеля, публициста, члена Союза журналистов РК, обладателя звания «Почетный работник образования РК». В нынешнем году, в преддверии профессионального праздника, учитель многопрофильной гимназии № 5 «Таңдау» города Кокшетау была представлена к высокой государственной награде «Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы» («Заслуженный учитель Казахстана»). Для нее самой это очень неожиданно, для многих знаю­щих ее людей и коллег, – вполне заслуженно.

За ее плечами – 43 года учительского труда. Много раз ей предлагали другую работу вне стен школы. Но каждый раз она отказывалась. Всегда считала, что ей повезло быть учителем и работать в одной из лучших городских школ, в которую часто наведываются выпускники. Фразу «как бы я хотел оказаться вновь на вашем уроке…» учитель истории Ахетова слышит от бывших учеников при каждой встрече. Еще бы! Педагог всегда учила детей размышлять, доказывать, запоминать, ведь история – прошлое, спроецированное на настоящее и влияющее на будущее.

Она делится, что ее учительский опыт – это и удачи, и ошибки.

– Даже спустя четыре десятка лет работы в школе порой не знала, как правильно поступить, – рассказывает она. – В одном была твердо уверена: урок заканчивается не тогда, когда прозвенел звонок, а когда детьми усвоен материал. Считаю, учитель должен быть терпеливым, болеть за школу, радеть за ее честь. И каждому человеку в отдельности необходимо заниматься самообразованием, много читать, стараться внедрять инновационные педагогические технологии. В университеты, а по их окончании в школы должны приходить лучшие – по интеллекту, энергии, силе характера.

По мнению педагога, учитель должен быть собранным всегда. Ведь эта профессия сродни актерской. Преподаватель всегда на виду. А дети более наблюдательные, чем взрослые. От них трудно скрыть или утаить безразличие. «Учитель» – понятие значительное, многослойное, это и призвание, и признание, считает Алия Ахетова.

На выбор ею будущей профессии повлиял отец, старейший журналист области, член Союза журналистов СССР, персональный пенсионер республиканского значения, участник Великой Отечественной войны. Человеческий и профессиональный авторитет Койшибая Ахетова был высок. Трудоголик, мягкий и чуткий, из породы интеллигентнейших людей, он был в свое время хорошим наставником для многих журналистов области.

Свою младшую дочь он любил особенной отеческой любовью. Девочка, обожающая стихи и прозу, романтичная и ранимая, мечтала поступить на журфак КазГУ им. С. Кирова. Но отец убедил: верный кусок хлеба в любые времена – учительский. Летом 1978 года лично повез дочь в столицу. В 1983 году Алия Ахетова с отличием окончила филфак Казахского государственного женского педагогического института. По окончании вуза с красным дипломом вернулась в Кокшетау. Отработала пять лет и вновь уехала в Алматы, поступив соискателем в аспирантуру КазПИ им. Абая. Но вскоре жизненные обстоятельства заставили вернуться на родину.

Здесь, решив продолжить работу в школе, окончила факультет истории Кокшетауского университета им. Ш. Уалиханова по специальности «история, основы права и экономики». Учила детей, находила время на написание книг, наделенная от природы острым умом, обладающая красивым слогом.

Отцовские гены оказались сильнее, страсть и тяга к письму взяли свое. Выкраивая время в круговороте ежедневных дел, с 2000 года активно печаталась в местных СМИ, вела рубрику «Наших улиц новые имена». С 2015 года освещала социальные проблемы области в газете «АиФ-Казахстан», будучи собкором по региону.

За эти годы Алия Ахетова написала порядка 17 книг, каждая из которых востребована читателем. Труд публициста отмечен в монографии «Культура в глобальном мире». Один из авторов научного сборника, зав­отделом международных связей и мировой литературы Института литературы и искусства им. М. Ауэ­зова Светлана Ананьева в своей статье «Художественная литература как духовная дипломатия» пишет:

«…Литературный дар А. Ахетовой генетически предопределен, поскольку в семье «превыше всего ценили образное, выразительное и меткое слово правды». Публицист обладает особым зрением, видением, находя нужное слово в нужном контексте, и при этом всегда остается в тени…»

К слову, 7 декабря 2024 года в Кокшетау состоялась презентация очередной ее книги «Тебе, мой город», изданной на собственные средства. Книга – посвящение кокшетаусцам, славящим родной город трудом и достижениями в разных сферах.

Как признается Алия Койшибаев­на, порой ей было в коллективе трудно, но и с ней бывало нелегко, так как она – человек, который не умеет молчать… Огромная любовь к родному городу и это самое «неумение молчать» привели ее в свое время в общественный совет Кокшетау. Который год, будучи «неудобным» человеком, задающим раздражающие вопросы власти, она вместе с другими членами команды привлекает внимание к городским проблемам.