Призыв к сотрудничеству и ответственности

На Региональном экологическом саммите, слушая выступление Президента Касым-Жомарта Токаева, я сделала много заметок, имеющих отношение к нашему мандату. Мне импонирует мысль, что экология – это основа сущест­вования. Крайне важно понимать социально-экономическое измерение данного вопроса, ведь он касается всех.

Также я высоко ценю то, как господин Касым-Жомарт Токаев расценивает роль Организации Объединенных Наций. Он четко дал понять: «Устав ООН – это не высокая кухня, и его нельзя использовать как меню, из которого можно выбирать только то, что нравится». Полностью согласна с озвученной мыслью о том, что мы должны избегать избирательного применения принципов Устава ООН к международным вооруженным конфликтам.

Кроме того, меня вдохновил взгляд Президента на современные вызовы. Например, призыв воспринимать искусственный интеллект как возможность, а не как угрозу.

Очевидно, что государства Цент­ральной Азии сегодня динамично развиваются и берут на себя важную роль в поиске решений и конкретных действий для смягчения мировых вызовов. Президент Казахстана во время выступления высказал очень важную мысль: решение вопросов окружающей среды требует не поиска виноватых, а сотрудничества, основанного на партнерстве, доверии и общей ответственности.

Я полностью разделяю этот подход. Ключевые вызовы, с которыми мы сталкиваемся здесь, в Центральной Азии, – нехватка воды, таяние ледников и загрязнение воздуха – требуют не политических споров, а реальных совместных действий.

Безусловно, Казахстан – одно из тех государств, чей огромный потенциал крайне важен для решения климатических проблем и задач урбанизации. Далеко не каждая страна сегодня придерживается столь справедливого и сбалансированного подхода. Здесь партнерство воспринимается как общая ответственность, и это очень ценно.

Мы живем в такое время, когда обсуждение политики ради самой политики больше не имеет смыс­ла. Диалог и такие площадки, как Региональный экологический саммит, нужны для того, чтобы искать решения, которые напрямую влияют на жизни людей и на состояние нашей планеты. Это, пожалуй, главный посыл, который я для себя вынес­ла: стремление к устойчивому развитию и защите экологии должно быть заложено в самой нашей ДНК.