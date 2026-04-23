Призыв к сотрудничеству и ответственности
Катя Шефер, межрегиональный советник ООН-Хабитат по Восточной Европе, Южному Кавказу и Центральной Азии
Казахстан играет чрезвычайно важную роль в Центральной Азии и в глобальном масштабе, выводя экологическую повестку на передний план обсуждения. Работая в рамках Программы ООН по содействию устойчивому развитию населенных пунктов (ООН-Хабитат), мы крайне заинтересованы в возвращении биоразнообразия и улучшении экологии в городах, чтобы сделать их более пригодными для жизни. Я вижу, что Казахстан активно продвигается в этом направлении, демонстрируя передовой опыт.