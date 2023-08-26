Призыв военнообязанных на воинские сборы стартует в Казахстане

Они пройдут в войсковой части 22326 Гвардейского гарнизона. В них примут участие 1 500 человек, в том числе 189 офицеров, 275 сержантов и 1 036 солдат, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства обороны РК.

Фото министерство обороны РК

Мероприятия организованы в соответствии с пунктом 65 Правил организации и проведения призыва граждан Республики Казахстан на воинскую службу, утвержденных постановлением правительства РК от 15.05.2012 года.

Во исполнение этого документа департамент организационно-мобилизационной работы министерства обороны подготовил приказ руководителя оборонного ведомства от 28 марта текущего года «О призыве военнообязанных на воинские сборы в 2023 году».

Основная цель воинских сборов с военнообязанными – обучение и совершенствование практических навыков, поддержание требуемого уровня военной подготовки и готовности военнообязанных к боевому применению.

Согласно плану военнообязанные будут призваны на сборы департаментами по делам обороны г. Алматы, Алматинской и Жамбылской областей.