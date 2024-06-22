Проблема нехватки ученических мест решается в регионах

Глава государства в своих ежегодных посланиях народу Казахстана не раз отмечал особую роль образования. Конкретные поручения Президента по болевым точкам, будь то дефицит мест в школах, подготовка педагогов, Интернет в селах или борьба с буллингом, постепенно выполняются местными исполнительными органами, а также на уровне Правительства.

Толчок для больших преобразований в этой сфере случился в 2019 году, когда был принят закон о статусе педагога. Была пересмот­рена роль учителей, существенно повысилась их зарплата, они освободились от несвойственной работы, улучшилась система их подготовки и аттестации.

Однако после решения одних вопросов появляются новые. В стране насчитывается 6,8 млн детей. Ежегодный прирост составляет 400 тыс. человек. И по прогнозу к 2027 году количество детей достигнет 8 млн. Неудивительно, что с каждым годом наблюдается нехватка мест в детсадах и школах, идет нагрузка на учителей и инфраструктуру, что напрямую влияет на качество образования.

Для решения этой проблемы в 2022 году Президент поручил запустить пилотный проект «Комфортная школа». Согласно ему до 2025 года необходимо соз­дать 800 тыс. ученических мест, отвечающих современным требованиям.

Как сообщили в пресс-службе Министерства просвещения, с 2023 по 2024 год в Казахстане успешно введено более 187 тыс. новых ученических мест. В 2024–2025 годах планируется открыть 369 школ на 740 тыс. ученических мест, из них в этом году будет сдано 217 школ. 163 школы построят в сельской местности. Как заверили в министерстве, строительство осуществляется по единому стандарту. Новые школы оснащаются передовым компьютерным и мультимедийным оборудованием, STEM-лабораториями, предметными кабинетами.

Меняется и сфера дошкольного образования. Сейчас по стране функционируют 11,5 тыс. детских садов, где получают воспитание и образование более одного миллиона детей. В образовательном ведомстве проинформировали о том, что с начала этого года было открыто 149 дошкольных организаций на 10,3 тыс. мест. До конца года будет введено еще 77,4 тыс. новых мест. Как итог – за пять лет очередность в детские сады снизилась вдвое, охват детей от 2 до 6 лет составил 91%. В этом году государство планирует довести показатель до 92,5%.

В Послании же от 1 сентября 2021 года Президент заострил внимание на качестве подготовки студентов по техническим специальностям. И отметил, что в стране следует обеспечить стопроцентный охват бесплатным ТиПО по востребованным профессиям.

Поручение, как подчеркивают в уполномоченном ведомстве, исполняется. На сегодня в 772 организациях технического и профессионального образования обучаются 542 тыс. студентов, из них 156 тыс. – выпускники. В новом учебном году объем госзаказа в колледжах увеличится на 60 тыс. мест. Как сообщил директор департамента технического и профессионального образования Асет Муханбетов, охват госзаказом в ТиПО достиг 80%. К 2025 году планируется охватить 100% молодежи бесплатным профтехобразованием по востребованным специальностям.

Лейтмотивом Послания Главы государства от 1 сентября 2023 года в образовании стало обеспечение счастливого и безо­пасного детства. Касым-Жомарт Токаев поручил ужесточить наказание за любые формы насилия в отношении несовершеннолетних. Особое внимание следует уделить вопросам безопасности дорожной инфраструктуры, зданий, одежды, продуктов питания для детей. Президент потребовал усилить психологическую поддержку, организовать единый телефон доверия и разработать действенную программу помощи жертвам насилия и буллинга.

В ответ Минпросвещения принят комплексный план по защите детей от насилия, превенции суицида и обеспечению их прав и благополучия на 2023–2025 годы. В рамках этого плана в каждом регионе страны открываются центры психологической поддержки, куда за помощью могут обратиться родители и дети. В настоящее время такие цент­ры работают в 15 регионах.

Для оказания помощи детям – жерт­вам буллинга разрабатывается специальная программа. Как сообщили в Комитете по защите прав детей, скоро появится единая модель кабинетов помощи жертвам насилия, где специалисты, психологи и полиция будут проводить следст­венные действия и оказывать детям всестороннюю помощь. Напомним также, что в этом году ужесточена ответственность за насилие в отношении детей, создан институт региональных детских омбудсменов, работает единый телефон доверия 111 по вопросам защиты прав детей.

Президент затрагивает и воп­росы обеспечения равенства в получении образования всех детей в регионах. Важным условием является повышение скорости Интернета и бесплатный доступ к цифровым образовательным ресурсам. Как сообщили в Министерстве просвещения, с начала прошлого года охват увеличен с 19 до 78%. Упор делается на обеспечение Интернетом отдаленных и малонаселенных районов страны. Кроме того, недавно был запущен цифровой сервис Bilim, который доступен в мобильном приложении eGov Mobile. Сервис дает всю необходимую информацию об образовании.

По словам и. о. директора департамента цифровизации Майры Маралбаевой, Bilim включает несколько разделов, содержащих информацию об образовании, цифровые документы об окончании учебных заведений, сведения об опеке и попечительстве, а также профили учащихся. Здесь же пользователи могут ознакомиться и подписать с помощью ЭЦП договоры об оказании образовательных услуг с учебными заведениями.