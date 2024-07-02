Проблемы строительства и ремонта изучили сенаторы в Алматинской области

Фото: пресс-служба Сената РК

Сенаторы ознакомились с работой Национального центра качества дорожных активов и ходом строительства ряда дорог республиканского значения.

В ходе выезда особое внимание было уделено состоянию дорог трассы Алматы - Бишкек и ходу строительства железнодорожного переезда на станции Шамалган на дороге Алматы – Астана. Депутаты отметили, что, несмотря на проводимую работу, остается ряд нерешённых вопросов. С начала года на дорогах республиканского значения, согласно статистике, выявлено 109 дефектов в данной сфере, 82 из них требуют комплексного подхода.

«К сожалению, качество дорог республиканского значения и внутренних дорог в стране не выдерживает критики. Это одна из актуальных проблем, которая часто поднимается во время встреч с жителями регионов. Проблемы на трассах республиканского значения в Кегенском, Райымбекском районах, активно обсуждаются и в социальных сетях. Не прошло и года, как асфальтовое покрытие дороги полностью разрушилось. По данному вопросу также прошли совещания с соответствующими министерствами, на которых сотрудники Казахстанского дорожного научно-исследовательского института отметили, что используемые варианты песчано-гравийной смеси не соответствуют национальному стандарту Республики Казахстан», - сказал Жанболат Жоргенбаев.

Сенаторы также ознакомились с работой лаборатории Центра, где проводится экспертиза качества работ и материалов, используемых при ремонте и содержании дорог, а также обсудили актуальные задачи на предстоящий период с коллективом предприятия.