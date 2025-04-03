Проблемы в области газового и лифтового хозяйства поднял сенатор Орынбасаров

Сенат,ЖКХ
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Депутат требует усилить контроль для предотвращения аварий

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

О рисках для жизни казахстанцев, которым они подвергаются ежедневно, рассказал в своем депутатском запросе сенатор Бекбол Орынбасаров. Речь идет о проблемах в области газового и лифтового хозяйства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

Депутат отметил, что для обеспечения безопасности транспортировки и использования газа необходимо проводить обязательную одоризацию. В настоящее время эта работа остается без должного контроля и надзора, а местные исполнительные органы не имеют необходимых ресурсов и квалификации для реализации этих мер.

«У обычных граждан нет устройств для определения утечек природного газа. Поэтому без одоризации невозможно обнаружить утечку газа. Мы видим, к каким последствиям приводит это упущение. Например, 11 декабря 2023 года в Костанайской области произошел взрыв газа, в результате которого погибли люди. 17 апреля 2023 года в Жанаозене в результате взрыва газа произошло трагическое событие - тогда пострадало много людей. Вместе с тем, буквально недавно 2 марта в Мангистауской области отравилась семья из 7 человек, пятеро из которых несовершеннолетние. Такие трагические случаи повторяются каждый год», — отметил сенатор, обращая внимание на проблему.

Кроме того, сенатор затронул вопрос безопасности лифтового хозяйства. Он отметил опасность эксплуатации старых лифтов и подчеркнул, что в этой сфере также необходимо усилить контроль. По мнению Бекбола Орынбасарова, важно наладить контроль за лифтовым хозяйством, включая обеспечение безопасности лифтов и наблюдение за их правильной эксплуатацией.

«Подъемные механизмы лифтов сильно устарели. Монтаж и обслуживание лифтов проводят даже предприниматели, у которых нет необходимой материально-технической базы. То есть, простой подъем или спуск на лифте таит в себе опасность», - выразил обеспокоенность сенатор.

Предложения депутата - усилить госконтроль и надзор в области газового и лифтового хозяйства, а также повысить ответственность Министерства по чрезвычайным ситуациям. Он предложил проводить одоризацию газа при его поставке в социальные и бытовые объекты, разработать новые программы по обеспечению безопасности лифтов и принять меры по замене устаревших лифтов в жилых домах.

#Сенат #проблемы #газ #депзапрос #лифты

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