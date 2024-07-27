Продажи риса в Казахстане выросли почти в полтора раза

По итогам января–мая отечественные компании обеспечили спрос на рис на 90,2%, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Energyprom.kz

Фото: Energyprom.kz

Объём производства полуобрушенного, полностью обрушенного или расколотого риса за январь–июнь 2024 года составил 94,4 тыс. тонн — немногим (лишь на 0,5%) больше, чем за аналогичный период 2023-го.

Стоит отметить, что годом ранее выпуск в секторе показывал спад сразу на 19,8%.

Между тем по итогам января–мая текущего года отечественные компании обеспечили спрос (реализацию на внутреннем рынке плюс экспорт) на рис на 90,2%. Для справки: в январе–мае 2023-го показатель составлял 91,3%.

По сравнению с прошлым годом производство риса в соответствующем периоде выросло на 10,3%, до 79,5 тыс. тонн. Тем временем импорт увеличился сразу на 25,3%, до 8,6 тыс. тонн.

Объём экспорта риса за год уменьшился на 14,3%, составив за январь–май 2024 года 37,9 тыс. тонн, а реализация на внутреннем рынке, наоборот, выросла сразу на 44,6%, до 50,2 тыс. тонн.

В июне 2024 года рис подешевел, но лишь на 0,5% в сравнении с маем.

При этом за год (то есть к июню 2023 года) цены на рис выросли на 12,5%, что, впрочем, не так много по сравнению прошлогодними показателями, когда удорожание составляло сразу 47,6%.

Розничная цена килограмма риса в среднем по РК в июне текущего года составила 686 тг. Дороже всего он стоил на западе страны — в Актау (954 тг за кг), Атырау (849 тг) и Уральске (847 тг).

Самые низкие цены на рис наблюдались в Талдыкоргане (511 тг за кг), Кызылорде (547 тг) и Шымкенте (601 тг).

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН, в 2022 году объём производства риса в мире составил 776 млн тонн. Лидировали самые густонаселённые страны, Китай и Индия, на которые совокупно пришлось более половины всего мирового выпуска: 208 млн и 196 млн тонн соответственно. Стоит отметить, что речь в рейтинге идёт о материковом Китае, а с учетом Гонконга и Тайваня объём производства риса в этой стране достигает 210,1 млн тонн. Индия, в свою очередь, является крупнейшим в мире поставщиком, на её долю приходится треть глобального экспорта риса.

Существенная доля производства риса приходится на страны Азии. Так в топ-10 крупнейших производителей риса в 2022 году вошли исключительно азиатские государства, на долю которых пришлось 85,1% всего произведённого в мире риса. Это обусловлено тем, что рис требует тёплого и влажного климата, а также является основным продуктом питания в азиатском рационе.

Единственная крупнейшая по производству риса не азиатская страна — Бразилия, чей тёплый и влажный климат также способствует бурному росту этой культуры. Бразилия расположилась на 11-м месте с объёмом выпуска риса в 11 млн тонн.