​Продемонстрировать зрелость общества

Передача верховной государственной власти в Казахстане в спокойной обстановке и в полном соответствии с Конституцией страны вызвала положительную оценку со стороны мирового сообщества.

В то же время все понимали: необходим следующий логический шаг. Во-первых, как заявил в своем обращении к народу Казахстана действующий Президент страны, необходимо снять любые неопределенности, существующие на данном этапе развития страны. Это надо решать демократичес­ким волеизъявлением народа. Во-вторых, подтвердить, что в государстве обеспечена преемственность курса как во внутренней, так и во внешней политике.

В последние дни внимательно провожу мониторинг общественного мнения в СМИ, обсуждаю вопрос с коллегами и экспертами. И могу констатировать: в основном контент – положительный. Считаю, что решение Касым-Жомарта Токаева своевременно. Не стоит откладывать выборы, затягивая процедуру, так как в быстро меняющейся международной обстановке это нежелательно для нашего государства.

Надо понимать, что это невыгодно и в экономическом плане, ведь иностранные инвестиции чутко реагируют на предсказуе­мость курса и стабильность. Решение о внеочередных выборах – знак для инвесторов, что мы намерены продолжать ту политику, которая привела Казахстан к стабильным динамичным результатам в экономике.