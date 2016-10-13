Продиктовано здравым смыслом

В целом они добровольно сдали 272 единицы оружия, по большей части – охотничьего. Но порой в руки полицейским попадали и поистине уникальные экземпляры – так, жительница района Г. Мусрепова принесла винтовку Мосина, которой больше века. Соответственно высоким оказалось и вознаграждение – больше 100 тыс. тенге. Кто-то сдал револьвер, шестеро – «травматику», патронов на уничтожение набралось две с лишним тысячи.

Человек сто, кстати, решили избавиться и от хранившихся у них на законном основании ружей. Здравый смысл, правда, проявили не все – параллельно полицейские изъяли из незаконного оборота более 20 единиц незарегистрированного оружия. За что, в отличие от «добровольцев», его владельцы понесли ответ в административном порядке.