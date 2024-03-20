Продкорпорация реализует товарную пшеницу для семенного фонда

Допускается приобретение продовольственного зерна в качестве семян за счет авансовых платежей, полученных по программе форвардного закупа, передает Kazpravda.kz

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz

В рамках мероприятий по подготовке к проведению весенне-полевых работ АО «НК «Продкорпорация» приступает к реализации продовольственной пшеницы в качестве семенного фонда.

«Продажа осуществляется только зернопроизводителям (объем реализации одному зернопроизводителю из расчета нормы высева – 130 килограмм на 1 гектар пашни); объем реализации – до 400 тыс. тонн; условия поставки – EXW (франко-элеватор) с уполномоченных элеваторов Продкорпорации», - говорится в сообщении Минсельхоза.

Условия – 100%-ная предоплата.

В рамках государственной поддержки фермеров допускается приобретение продовольственного зерна в качестве семян за счет авансовых платежей, полученных в Продкорпорации по программе форвардного закупа 2024 года.

Для определения объема продовольственной пшеницы потенциальный покупатель должен предоставить подтверждающие документы посевных площадей (пашни).