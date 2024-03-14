Продлен запрет на вывоз из Казахстана сжиженного нефтяного газа и пшеницы

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Межведомственная комиссия по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях под председательством заместителя премьер-министра Серика Жумангарина приняла ряд решений по вопросам регулирования внешней торговли, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Так, продлен запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа с территории Казахстана сроком на 6 месяцев. Ранее запрет был принят в целях предотвращения перетока сжиженного нефтяного газа в приграничные страны и возникновения дефицита на внутреннем рынке.

Еще на полгода продлен запрет на ввоз пшеницы автомобильным, железнодорожным, а также водным транспортом. По-прежнему, сохраняется угроза реализации «серых схем» ввоза пшеницы в РК и ее реэкспорта автомобильным транспортом из приграничных регионов РФ. Исключения сделаны для ж/д поставок в адрес мукомольных и птицеводческих предприятий для производства собственной продукции и потребления. Ввозимая пшеница не подлежит реализации на внутреннем и внешних рынках.

Также одобрено продление антидемпинговых мер на 5 лет в отношении производителей подшипников из КНР и электродов из Индии. Данные меры приняты для защиты отечественных производителей аналогичных товаров. Диапазон антидемпинговой пошлины для подшипников качения составляет 31,3% – 41,5%, для графитированных электродов: 16,04% – 32,83% от стоимости.