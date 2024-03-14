Продлен запрет на вывоз из Казахстана сжиженного нефтяного газа и пшеницы

Правительство
38
Наталия Буланова
выпускающий редактор

Запрет продлили на полгода

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Межведомственная комиссия по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях под председательством заместителя премьер-министра Серика Жумангарина приняла ряд решений по вопросам регулирования внешней торговли, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Так, продлен запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа с территории Казахстана сроком на 6 месяцев. Ранее запрет был принят в целях предотвращения перетока сжиженного нефтяного газа в приграничные страны и возникновения дефицита на внутреннем рынке.

Еще на полгода продлен запрет на ввоз пшеницы автомобильным, железнодорожным, а также водным транспортом. По-прежнему, сохраняется угроза реализации «серых схем» ввоза пшеницы в РК и ее реэкспорта автомобильным транспортом из приграничных регионов РФ. Исключения сделаны для ж/д поставок в адрес мукомольных и птицеводческих предприятий для производства собственной продукции и потребления. Ввозимая пшеница не подлежит реализации на внутреннем и внешних рынках.

Также одобрено продление антидемпинговых мер на 5 лет в отношении производителей подшипников из КНР и электродов из Индии. Данные меры приняты для защиты отечественных производителей аналогичных товаров. Диапазон антидемпинговой пошлины для подшипников качения составляет 31,3% – 41,5%, для графитированных электродов: 16,04% – 32,83% от стоимости.

#газ #запрет #вывоз #пшеница #МВК

Популярное

Все
Творил несмотря на запреты
Родственникам чиновников начисляли зарплату за работу, которую они не выполняли
Что может быть общего у войны и женщины, имеющей детей?
Цифровая эпоха: как защитить персональные данные
Сегодня 99% всех киберпреступлений составляют случаи интернет-мошенничества
Гордость степей, а не обуза
Больше половины ДТП в Шымкенте происходит с участием пешеходов
Археология и взятки
«Грязеболотный» период
Пыль, грязь, ржавая вода: пассажиру возместили ущерб за антисанитарию в поезде
Крестьянским хозяйствам Карагандинской области не хватает собственных семян
В Мангистау любовь к родной земле прививают через цифровые технологии
Предвестник весеннего обновления
Плюрализм, открытость и результативность
Консолидация общества и развитие экономики – неразрывно связанные и взаимозависимые понятия
Формат прямого диалога
Что стало причиной гигантской автомобильной пробки на трассе Алматы – Бишкек?
Казахстан изменил структуру экспорта в Азербайджан
Ученый, политик, аграрий
Добро пожаловать!
Судьба сильной женщины
Любовь, дефиле и весна
Жительница Актау рассказала, как приумножить и не растерять знания казахского языка
Ему ребята верят
Идите в театр, и будет вам счастье
Главная роль в жизни
Пардон муа. Голос, покоривший соцсети
iKомек спешит на помощь
Фортуна вам улыбнется: актриса рассказала о выборе женских ролей
Интернет от Илона Маска
Глава государства поздравил женщин с 8 Марта
Кардиохирурги Семея провели восемь успешных операций на сердце
Отстаивая «Национальный интерес»
Погоны красоты
Ракеты стартуют в Астане
Нашу страну захлестнула пандемия осознанных женщин
Беседу с 17-летней Екатериной Подгорновой мы вели на казахском языке – так ей изъясняться намного проще
Многое по плечу: как женщины осваивают мужские профессии в горном деле
8 марта исполнится 135 лет со дня рождения выдающегося писателя Жусипбека Аймауытова
Нацбанк предупредил казахстанцев об обмане мошенников
Ответственность перед предками и потомками
Академия наук: миссия выполнима
День всех влюбленных: какие вопросы следует обсудить паре до брака, рассказали психолог и юрист
Казахстан глазами американца в начале XX века
Выдающийся казахский режиссер Шакен Айманов сегодня отметил бы свое 110-летие
Беспощадное избиение мальчика в детсаду попало на видео в Алматы
Казахстанский артист Ренат Басит заснял момент землетрясения - видео
Детский сад горел в Семее
В ущелье Аюсай вспыхнули сотни огоньков, словно кто-то вспугнул армию огромных светлячков
Танцы выбрали меня: бразильский артист балета рассказал о жизни в Казахстане
«Барыс» прервал рекордную серию поражений, обыграв на выезде «Адмирал»
Алексей Навальный скончался в колонии
Какого цвета «честный» мед?
Доверие основывается на справедливости
Откуда берет корни название города Костанай
Думан Орынбеков, ректор Shakarim University: Трансформация регионального вуза: молодые ученые как ключевой фактор развития
Казахстанские НПЗ готовы к производству авиатоплива Jet A-1
Почему налоги одинаковы для производственников и букмекерских контор?
Торгующий на форуме самоубийц продавец яда найден в Украине
Беременная девушка спрыгнула с 18-го этажа в Алматы

Читайте также

Премьер-министр приехал на ТЭЦ Кентау
Развитие переработки в сфере АПК обсудили в правительстве
Бектенов встретился с главой Европейского регионального бюр…
Свыше 40 крупных проектов с иностранным участием запустят в…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]