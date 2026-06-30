Продолжают громыхать мельницы-дробилки

Экология
Асет Калымов
собственный корреспондент по Алматинской области

В регионе активизирована работа по пресечению нелегальной добычи полезных ископаемых.

фото из архива «КП»

Особое внимание уделено промышленным карьерам, где добывают песок, щебень, гравий, глину и другие инертные материалы. Именно в этой сфере выявляется множество нарушений в части соблюдения экологичес­ких норм и законности проводимых работ.

Напомним, в прошлом году была создана специальная рабочая группа, в состав которой вошли представители государственных и правоохранительных органов, а также маркшейдеры (специалисты горного дела). По итогам рейдов, проведенных в Енбекшиказахском, Талгарском, Жамбылском и Илийском районах, выявлены 18 случаев незаконного недропользования, начаты досудебные расследования.

По данным областной прокуратуры, объем добытого нарушителями сырья составил около 6,5 млн кубометров, нанесенный государству ущерб превысил 15 млрд тенге. Кроме того, с начала нынешнего года возбуждено пять уголовных дел по фактам незаконной добычи полезных ископаемых.

Как сообщил инспектор природоохранной группы департамен­та полиции Алматинской области Руслан Идрисов, в ходе проверок выявляются нарушения Экологического кодекса. У некоторых предприятий, ведущих добычу инертных стройматериалов, имеются соответствующие лицензии, однако земельные участки не оформлены в установленном законом порядке. То есть отсутствует право временного землепользования. Зафиксированы также факты самовольного захвата земли для обустройства песчано-гравийных карьеров.

Согласно законодательству, в течение восьми месяцев после окончания срока действия лицензии недропользователи обязаны провести рекультивацию земли. Но это требование зачастую не исполняется, и в итоге на месте отработанных и брошенных
карьеров образуются громадные стихийные свалки.

– Есть ряд проблем, возникающих при расследовании подобных преступлений, – отметил Руслан Идрисов. – Одна из них – определение размера экологического ущерба. Действующее законодательство предусматривает расчет затрат, необходимых для восстановления природных ресурсов и окружающей среды. Однако в республике пока отсутствует механизм проведения соответствующих судебно-экологических исследований.

Недавно на совещании в областном акимате говорилось еще об одной проблеме – отсутствии взаимодействия между полицией, прокуратурой, местными исполнительными органами и департаментом экологии в борьбе с незаконным недропользованием. Именно несогласованность уполномоченных служб позволяет недобросовестным предпринимателям уходить от наказания и продолжать нелегальный бизнес.

По мнению участников встречи, необходимо усилить межведомственное взаимодействие, совместно осуществлять мониторинг движения грузового транс­порта и спецтехники на участках, где возможна незаконная добыча. Как показывает прак­тика, устранение последствий правонарушений не приносит желаемого результата, поэтому внимание местных исполнительных органов смещается в сторону выявления и пресечения работы карьеров на стадии их формирования.

– Незаконная добыча полезных ископаемых ведет к уничтожению плодородного слоя почвы, разрушению ландшафта, – констатировал первый заместитель акима области Канат Есболатов. – На месте хищнических раскопок остаются глубокие котлованы, которые никто не торопится рекультивировать. Теневой бизнес лишает местную казну налоговых поступлений и создает условия для недобросовестной конкуренции. Наша позиция в этом вопросе остается предельно жесткой и бескомпромиссной: земля и ее недра – достояние народа, и любое их незаконное использование будет пресекаться по всей строгости закона.

Участники заседания пришли к выводу, что для наведения порядка в сфере недропользования выездных инспекций уже недостаточно, учитывая отдаленность от областного и районных центров многих потенциальных мест добычи инертных материа­лов. Поэтому будет разработан специальный план, согласно которому каждому ведомству поставят задачи и сроки их выполнения.

Остается добавить, что на протяжении многих лет работа каменоломен вызывает справедливое возмущение со стороны жителей расположенных рядом сел и дачных массивов. Сельчане жалуются на грохот и пыль, рост случаев аллергии и других заболеваний. По требованию активистов были снесены несколько кирпичных заводов, построенных без разрешения уполномоченных госорганов.

К слову, согласно статье 334 Уголовного кодекса РК «Самовольное пользование недрами», нарушителям грозит штраф размером до 3 тыс. МРП (около 13 млн тенге) либо лишение свободы на срок от трех до семи лет в зависимости от тяжести деяния, причиненного ущерба. Однако, несмотря на столь строгие меры наказания, число недропользователей, нарушаю­щих действующее законодательство, не уменьшается. Тут и там продолжают пылить и громыхать мельницы-дробилки.

#экология #добыча полезных ископаемых

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