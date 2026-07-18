Пожар в «Семей орманы» локализован - Минэкологии

В ликвидации огня участвовали 769 человек и восемь вертолетов

Фото: МЧС

Крупный лесной пожар, возникший 16 июля на территории государственного лесного природного резервата «Семей орманы», локализован 18 июля в 09:45, передает Kazpravda.kz.

В ликвидации возгорания участвовали сотрудники государственных лесных природных резерватов «Семей орманы» и «Ертіс орманы», подведомственных Комитету лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов, а также подразделения РГП «Казавиалесоохрана», МЧС, МВД, Министерства обороны, Комитета национальной безопасности и местных исполнительных органов.

«Всего к тушению пожара были привлечены 769 человек, 191 единица наземной техники и 8 вертолетов. С начала тушения авиацией выполнено 319 сбросов воды, на очаг пожара доставлено 709 тонн воды», -сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов РК.

В настоящее время профильные службы продолжают работу на месте происшествия, контролируя обстановку и не допуская повторного распространения огня.

В ведомсте напомнили, что 17 июля в Казахстане зарегистрировано 11 лесных пожаров, площадью 0,993 гектаров.