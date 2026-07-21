Комбайны вышли на поля

Сельское хозяйство
Рысбек Жантыкеев
старший корреспондент отдела экономики

Стартовала главная аграрная кампания года – уборка зерновых.

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По информации пресс-службы Министерства сельского хозяйства, первыми приступили к жатве хлеборобы Алматинской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Костанайской, Кызылординской, Северо-Казахстанской, Туркестанской областей, а также области Жетысу и города Шымкента.

Первые намолоты на хлебной ниве оказались в среднем выше, чем за аналогичный период прошлого года. По состоянию на 20 июля намолочено 634 тыс. тонн зерновых. Средняя урожайность составляет 20,6 центнера с гектара, что почти в 1,7 раза превышает июльский показатель 2025-го (12,2).

В разрезе сельхозкультур наблюдается положительная динамика по урожайности пшеницы: ее валовой сбор достиг 461,2 тыс. тонн при средней урожайности 19,1 центнера на круг (в 2025-м – 13,7). Хорошую отдачу дают и поля с ячменем. На сегодняшний день собрано 157,8 тыс. тонн этой культуры. Средняя урожайность составляет 17 цент­неров с гектара, что почти в два раза выше показателя прошлого года (8,7).

Аграрии полностью обеспечены необходимой сельскохозяйственной техникой. В сельхозформированиях республики насчитывается около 5,6 тыс. высокопроизводительных посевных комплексов, 133,9 тыс. тракторов, 71,4 тыс. сеялок и 188,5 тыс. поч­вообрабатывающих орудий.

Для своевременного проведения уборочных работ государством предусмотрено выделение около 401 тыс. тонн льготного дизельного топлива.

#сельское хозяйство #уборка #АПК #урожай #зерновые

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