Сборная Казахстана впервые выиграла чемпионат по бразильскому джиу-джитсу

Спорт
Дана Аменова
специальный корреспондент

Историческую победу стране принесла Академия боевых искусств ARMJJ из Астаны

Фото: пресс-служба Федерации бразильского джиу-джитсу при помощи нейросети Gemini

Казахстанская команда впервые в своей истории стала победителем ASIAN JIU JITSU CHAMPIONSHIP 2026 – чемпионата Азии по бразильскому джиу-джитсу под эгидой International Brazilian Jiu-Jitsu Federation (IBJJF), которая считается самой престижной международной федерацией этого вида спорта, сообщает Kazpravda.kz 

Турнир проходил с 8 по 12 июля в японском городе Чиба и собрал сильнейших спортсменов из 20 стран Азии.

Историческую победу стране принесла Академия боевых искусств ARMJJ из Астаны. По итогам соревнований казахстанская команда завоевала пять золотых, две серебряные и две бронзовые медали, а также впервые стала победителем общекомандного зачета среди юношей, выиграв главный командный трофей чемпионата.

Академия ARMJJ была основана в 2010 году первым обладателем черного пояса по бразильскому джиу-джитсу в Казахстане Арманжаном Рузахуновым. Сегодня там занимаются более 600 спортсменов, а ее воспитанники регулярно представляют Казахстан на крупнейших международных турнирах.

«Эта победа стала результатом многолетней и системной работы всей команды – спортсменов, тренеров и родителей. Для нас особенно ценно, что впервые в истории именно Казахстан стал победителем командного зачета чемпионата Азии IBJJF. Это важный шаг в развитии отечественного бразильского джиу-джитсу и подтверждение того, что казахстанские спортсмены способны успешно конкурировать с сильнейшими представителями Азии», – сказал основатель Академии боевых искусств ARMJJ, первый обладатель черного пояса по бразильскому джиу-джитсу в Казахстане Арманжан Рузахунов.

Весомый вклад в общий успех команды внесли воспитанники академии, показавшие высокие результаты в своих категориях.

Кемаль Рузахунов стал двукратным чемпионом Азии, завоевав золотые медали как в своей весовой, так и в абсолютной категории.

Ақнұр Ғалым выиграла золотую медаль в своей категории и бронзовую награду в абсолютной категории.

Алима Жумадельдинова и Линара Безрукова вышли в финал своей весовой категории, а также стали финалистками абсолютной категории, подтвердив высокий уровень подготовки казахстанских спортсменок.

Нурсултан Нургалиев стал бронзовым призером чемпионата Азии, заняв третье место в своей категории.

Победа на ASIAN JIU JITSU CHAMPIONSHIP 2026 стала самым значимым достижением в истории академии ARMJJ и всего казахстанского бразильского джиу-джитсу. Завоевание командного титула на турнире такого уровня подтвердило высокий уровень подготовки отечественных спортсменов и укрепило позиции Казахстана на международной арене, добавили в пресс-службе Федерации бразильского джиу-джитсу.

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