Арии взлетали выше фонтанов!

Есть музыка, которую слушают. А есть музыка, которую проживают вместе. Именно таким стал четвертый вечер юбилейного V Международного фестиваля Qyzyljar Music Fest. Тысячи жителей и гостей Петропавловска заполнили обновленную площадь, превратив ее в огромный концертный зал под открытым небом, где классическая музыка оказалась одинаково близка и искушенным меломанам, и семь­ям с детьми, и случайным прохожим.

Вот уже пятый год подряд Петропавловск становится столицей большого музыкального праздника. За это время Qyzyljar Music Fest превратился в одну из главных культурных визитных карточек Северо-Казахстанской области. Нынешний фестиваль посвящен 100-летию выдающегося казахстанского певца Ермека Серкебаева, чье имя навсегда вошло в историю отечественного искусства.

За пять фестивальных дней зрители смогли совершить настоящее путешествие по музыкальным жанрам – от этнической музыки и современной хореографии до эстрады, электронной сцены и высокой классики. Но именно вечер классической музыки стал самым ярким событием фес­тиваля.

На сцену вышли заслуженный деятель РК Зарина Алтынбаева и известный италь­янский оперный певец Анджело Форте. Их выступление стало настоящим праздником для ценителей академического вокала. Мощные голоса, филигранное исполнение и искренние эмоции артис­тов буквально заворожили площадь. После каждой арии зрители взрывались продолжительными аплодисментами, а многие слушали выступление со слезами на глазах, затаив дыхание.

Особенно трогательным моментом стало появление Анджело Форте в традиционном казахском чапане. Итальянский певец исполнил песню Абая, вызвав бурю восторга у публики. Этот красивый жест уважения к казахской культуре зрители встретили стоя, щедро наградив артиста овациями.

Сам певец признался, что покорен атмосферой фестиваля и самим Петропавловском.

– Это удивительный город – зеленый, уютный и очень дружелюбный. Здесь чувствуется искренняя любовь людей к музыке. Для меня большая честь быть частью этого замечательного фестиваля, – отметил Анджело Форте.

Qyzyljar Music Fest вновь подтвердил, что искусство не знает границ, языков и расстояний. Оно объединяет людей, вдохновляет и оставляет воспоминания, которые еще долго будут звучать в серд­цах зрителей.