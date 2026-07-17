ЧП в «Семей орманы»: министр экологии и аким области облетели территорию пожара

По данным Минэкологии, на очаг пожара доставлено 546 тонн воды

Фото: Министерство экологии и природных ресурсов РК

В ГЛПР «Семей орманы» продолжаются круглосуточные работы по тушению лесного пожара. По состоянию на 08:00 часов 17 июля к ликвидации пожара привлечены 769 человек, 191 единица наземной техники и 8 вертолетов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минэкологии

- Министр экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Ерлан Нысанбаев и аким области Абай Берик Уали совершили облет территории пожара. Осуществлялся непрерывный мониторинг обстановки и ликвидация отдельных очагов тления, - сообщили в министерстве.

По данным Минэкологии, в ночное время велись работы по тушению пожара по всему периметру, окарауливанию и проливке кромки огня для недопущения дальнейшего распространения. С наступлением светлого времени суток незамедлительно направлен пеший десант внутрь очага пожара для тушения труднодоступных участков. Одновременно организовано массированное применение авиации, осуществляющей сбросы воды на внутренние очаги горения.

- Открытого горения не наблюдается, ведутся работы по ликвидации отдельных очагов тления, - отметили в пресс-службе.

С начала тушения авиацией выполнено 243 сброса воды, на очаг пожара доставлено 546 тонн воды, добавили в министерстве.