В ЦИКе подвели итоги выдвижения кандидатов в депутаты Курултая

Секретарь ЦИК рассказал о требованиях предьявляемых к кандидатам, включенным в партийный список
Шавхат Утемисов также отметил, что выдвижение кандидатов в депутаты Курултая закончилось в 18.00 часов накануне - 13 июля 2026 года, сообщает Kazpravda.kz
«По состоянию на 18.00 часов 13 июля в Центральную избирательную комиссию представлены партийные списки 7 политических партий: ОО «Демократическая партия Казахстана «Ақ жол» – 63 кандидата, РОО «Партия «Ауыл» - 69 кандидатов, ОО «Политическая партия «Әділет» - 186 кандидатов, ОО «Казахстанская партия зеленых «Байтақ» - 47 кандидатов, ОО «Народная партия Казахстана» – 72 кандидата, РОО «Общенациональная социал-демократическая партия» - 33 кандидата, ОО «Партия «Respublica» - 76 кандидатов», - отметил Шавхат Утемисов.
Секретарь ЦИК также рассказал о нормах Конституционного закона «О выборах в Республике Казахстан», правах политических партий, зарегистрированных в установленном законодательством порядке.
«В настоящее время документы всех политических партий направлены в соответствующие уполномоченные государственные органы для проверки соответствия граждан, включенных в партийный список, требованиям, установленным пунктом 3 статьи 35 и пунктом 3 статьи 54 Конституции и статьей 4 Конституционного закона. Регистрация партийных списков, представленных политическими партиями, заканчивается в 18.00 часов 23 июля 2026 года», - резюмировал Шавхат Утемисов.