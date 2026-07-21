Не только теория, но и практика

Выборы
Лаура Казихан, Актюбинская область

Члены избирательных комиссий проходят обучение

фото предоставлено облизбиркомом

Подготовка членов избирательных комиссий к проведению голосования – один из важнейших этапов качественной организации электоральной кампании. В Актюбинской области этому направлению уделяется особое внимание: для членов избиркомов проводятся обучающие мероприятия, на которых отрабатываются реальные ситуации, способные возникнуть во время выборов.

По словам заместителя председателя областной избирательной комиссии Акмарал Нурмагамбетовой, в день голосования важно уметь быстро и правильно применять нормы законодательства на практике.

В ходе обучения члены комиссий отрабатывают порядок действий на всех этапах работы избирательного участка – от его открытия и организации голосования до завершения процедуры и подсчета голосов. Отдельно рассматриваются вопросы регистрации наблюдателей, доверенных лиц и представителей средств массовой информации.

– Для этого используются кейсовые задания, ролевые и деловые игры. Участники разбирают возможные сценарии, учатся находить правильные решения в соответствии с требованиями законодательства. Например, моделируются ситуации открытия избирательного участка, возникновения возможных спорных моментов. Члены комиссий отрабатывают, как действовать в тех или иных случаях, какие процедуры необходимо соблюдать, – говорит Акмарал Куралбаевна.

В Актюбинской области работают 13 территориальных и 525 участковых избирательных комиссий. В состав территориальных комиссий входят 98 человек, в участковых задействованы 3 459 членов. Обучение проводится по каскадному принципу: сначала подготовку проходят представители территориальных комиссий, после полученные знания передаются членам комиссий участковых.

Первый этап уже завершен. На базе областного филиала Академии государственного управления при Президенте РК состоялся трехдневный обучающий семинар, его прошли 52 человека. Следую­щий этап – подготовка председателей участковых избиркомов, пос­ле чего обу­чение продолжится среди остальных членов участковых комиссий.

Параллельно начнут готовить и других участников избирательного процесса. Планируется проведение семинаров для наблюдателей от политических партий и аккредитованных общественных объе­динений. Им разъяснят порядок работы во время предвыборной агитации и в день голосования. Также обучение пройдут сотрудники колл-центра 109, который действует в области. Для них подготовят разъяснения по вопросам избирательного процесса.

Отдельное направление – подготовка впервые избранных членов комиссий. Для них предусмотрен вводный курс, после которого они смогут участвовать в дальнейших обучающих мероприятиях. Продолжается работа по непосредственной организации выборного процесса. Сейчас в Актюбинской области идет уточнение списков избирателей.

– Для граждан, которые заранее знают, что в день голосования они будут находиться не по месту регистрации, предусмотрена возможность изменить место голосования. Для этого необходимо обратиться в акимат по месту пребывания. Сделать это можно также через систему e-Otinish. Обращение необходимо направить до 23 июля, после чего избирателя включат в список по месту фактического нахождения, – рассказала Акмарал Нурмагамбетова.

За 15 дней до выборов – с 7 августа – жители смогут проверить, включены ли они в список избирателей на своем участке. В этот же период при необходимости можно получить открепительное удостоверение.

Еще одним важным направлением подготовки к выборам стало обеспечение доступности избирательных участков для людей с инвалидностью. В области проживают 2 715 граждан с ограниченными возможностями по здоровью, среди них 1 127 человек, использующих кресла-коляски, 735 человек с инвалидностью по слуху и 853 человека с нарушениями зрения.

Как отметила заместитель председателя облизбиркома, все участки, где будут проходить выборы, адаптированы с учетом потребностей разных категорий граждан. Они расположены на первых этажах зданий, оборудованы пандусами и тактильными указателями. Предусмотрены специальные трафареты для незрячих, уголки для людей с инвалидностью, компьютеры, наушники и увеличительные устройства.

Однако в регионе пошли дальше стандартного оснащения избирательных участков. В области организованы два полностью адаптированных участка для людей с инвалидностью: один – в Актобе при школе № 12, второй – в селе Кобда. Там предусмотрены условия, позволяющие самостоятельно получить необходимую информацию, пройти все этапы голосования и реализовать избирательное право без посторонней помощи в комфортной обстановке.

На избирательных участках при входе установлен аудиоинформатор. Для людей с нарушением зрения оборудованы стенды со шрифтом Брайля, тактильно-звуковая мнемосхема. Имеется видеолупа. Для граждан с нарушением слуха работает индукционная петля, предусмотрен планшет с видео­переводом на жестовый язык. Также для создания безбарьерной среды установлены дверные доводчики.

Впервые такие условия для голосования в Актобе были соз­даны осенью прошлого года. Сейчас рассматривается возможность распространить этот опыт на районные центры. Главная задача, отмечают в областной избирательной комиссии, – обеспечить четкую организацию работы всех участников процесса и соблюдение избирательных прав граждан.

#выборы #подготовка #Актюбинская область #Национальный курултай

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