Гидроэлектросооружение мощностью 600 МВт планируют построить в долине реки Алматинской области

Касым-Жомарт Токаев принял президента China Communications Construction Company Чжан Биньнаня, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: t.me/aqorda_resmi

В ходе встречи был обсужден ход реализации совместных проектов, имеющих стратегическое значение для укрепления транспортно-логистического и энергетического потенциала нашей страны.

Глава государства отметил, что за годы работы в Казахстане СССС зарекомендовала себя как надежный и профессиональный партнер, успешно реализующий сложные инфраструктурные решения.

Президент обратил внимание на стратегическую важность строительства железнодорожной линии Бахты – Аягоз, которая поможет существенно увеличить объем грузоперевозок между Казахстаном и Китаем.

Кроме того, была отмечена важность создания совместного предприятия по проведению дноуглубительных работ в акватории Каспийского моря.

Глава государства выразил уверенность в том, что создание совместного предприятия позволит также сформировать региональный центр, который сможет оказывать услуги по обеспечению безопасного мореплавания в странах Каспийского региона и за его пределами.