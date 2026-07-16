Гидроэлектросооружение мощностью 600 МВт планируют построить в долине реки Алматинской области

Энергетика,Президент

Касым-Жомарт Токаев принял президента China Communications Construction Company Чжан Биньнаня, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: t.me/aqorda_resmi

В ходе встречи был обсужден ход реализации совместных проектов, имеющих стратегическое значение для укрепления транспортно-логистического и энергетического потенциала нашей страны.

Глава государства отметил, что за годы работы в Казахстане СССС зарекомендовала себя как надежный и профессиональный партнер, успешно реализующий сложные инфраструктурные решения.

Президент обратил внимание на стратегическую важность строительства железнодорожной линии Бахты – Аягоз, которая поможет существенно увеличить объем грузоперевозок между Казахстаном и Китаем.

Кроме того, была отмечена важность создания совместного предприятия по проведению дноуглубительных работ в акватории Каспийского моря.

Глава государства выразил уверенность в том, что создание совместного предприятия позволит также сформировать региональный центр, который сможет оказывать услуги по обеспечению безопасного мореплавания в странах Каспийского региона и за его пределами.

Собеседники также обсудили перспективные инициативы в энергетической сфере. Касым-Жомарт Токаев приветствовал подписание в рамках данного визита Соглашения о совместной разработке проекта по строительству первой в Казахстане гидроаккумулирующей электростанции.

По его словам, данный объект укрепит надежность национальной энергосистемы. Гидроэлектросооружение мощностью 600 МВт планируется возвести с участием дочерней компании СССС – China International Water & Electric Corporation – в долине реки Каргалы в Алматинской области.

#президент #Китай #энергетика #гидроэлектросооружение

Популярное

Все
Запущен комбинат – появится и кластер
Родники возвращаются к жизни
Ключевые идеи китайского госуправления
Министр встретился с аграриями
Саумал: ставка на полезность
Проводятся обучающие семинары
В центре внимания – химпром
Реклама для премиального туриста
С учетом потребностей избирательных комиссий
В чистовой отделке
Качество, признанное в СНГ
Казахстанские миротворцы направлены в Ливан
Лечить по-новому
Ямаль деклассировал Мбаппе
На волне творческих побед
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Как Цифровой кодекс защищает человека в онлайн-мире
Лучшее время для открытий
Формула мудрости
Закрепляя вековые принципы степной демократии
Дан старт строительству автострады
Через счета дропперов в Казахстане прошло более 112 млрд теңге
В Астане состоялся творческий вечер Бауыржана Макаева
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Какая рыба водится в системе Е-fish?
В Военном институте Сухопутных войск готовят специалистов по FPV-дронам
Деньги – почте, газеты – в никуда
Доступ к сырью плюс преференции СЭЗ
Человек опередил ИИ
Эксперт оценил партийные списки на выборах в Курултай
Доверие как фундамент легитимности
Теннисистка Жибек Куламбаева поборется за выход в четвертьфинал турнира в Нидерландах
Символы времени и традиций
Асу Алмабаев поднялся в новом рейтинге UFC
Группа туристов заблудилась в горах Алматинской области
Глава МВД Казахстана встретился с этническими казахами в полиции Нью-Йорка
Курултай может стать самым обновленным Парламентом в истории Казахстана – политолог
Кокшетау принял LAN-финал Akmola International Esports Cup 2026
Томирис: далекая и близкая
Марафон казахского кино
Аномальная жара накроет Казахстан
Крупнейший крытый аквапарк строится в Костанае
Должников пора призвать к ответу
Димаша Кудайбергена встретили в акимате Актюбинской области
Новые села на карте газоснабжения
Когда спадет жара в Казахстане
В Казахстане обновили еще три железнодорожных вокзала
Новый этап изучения Улуса Джучи
Закон Республики Казахстан Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан
Кассира осудили за мошенничество с билетами в Таразе
Плюс один новый завод в Казахстане
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения    и    воинской    службы
Старые шины получают вторую жизнь: как в Темиртау перерабатывают отходы
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правового положения военнослужащих, обороны и воинской службы
Закон Республики Казахстан О психологической деятельности
Казахмыс реализует масштабную программу модернизации Жезказганской площадки
Гвардейцы оригинально поздравили Геннадия Головкина с включением в Международный зал славы бокса
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам газоснабжения и электроэнергетики
По поручению Главы государства правительство намерено снизить инфляцию ниже 10% в текущем году

Читайте также

Токаев принял председателя СД группы компании Guoyou
Президент приветствовал готовность CATL к строительству в Р…
Глава государства принял партнера и президента Xiaomi Corpo…
В рамках визита Президента в Шанхай подписано более 70 комм…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]