Экономика
Продовольственные товары в Казахстане подорожали на 11% за полгода
Цены на продовольственные товары за год (июнь 2020 г. к июню 2019 г.) выросли на 11,1%, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет по статистике РК.

"Подорожали хлебобулочные изделия и крупы, мясо, рыба и морепродукты, молочные продукты, яйца, масла и жиры, кондитерские изделия, фрукты, картофель, безалкогольные и алкогольные напитки, а сахар, овощи свежие – подешевели. В группе крупяных изделий средняя цена на гречневую крупу в июне 2020г. составила 375 тенге за килограмм (в июне 2019г. – 242 тенге), рис – 373 тенге (350 тенге), овсяную – 371 тенге (340 тенге), пшено – 366 тенге (318 тенге)", - проинформировали в комитете.

По информации ведомства, средняя цена на сахар-песок в июне 2020 г. составила 208 тенге за килограмм, в июне 2019г. – 240 тенге.

"Из мяса и мясопродуктов средняя цена на говядину лопаточно-грудную часть в июне 2020г. сложилась на уровне 1900 тенге за килограмм (в июне 2019г. – 1636 тенге), баранину с костями – 1910 тенге (1583 тенге), конину с костями – 2195 тенге (1855 тенге), свинину лопаточную часть – 1553 тенге (1370 тенге), колбасу полукопченую – 2250 тенге (2087 тенге), окорочка куриные – 839 тенге (779 тенге)", - рассказали в Комитете по статистике РК.

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