По сведениям, представленным Министерством торговли и инте­грации Республики Казахстан, рост цен на социально значимые продовольственные товары с начала года по 4 мая составил 4,8%. При этом в апреле стоимость товаров выросла на 1,7%.

Наибольший рост отмечен в Атырауской области – 6,8%, Нур-Султане – 6,3%, Шымкенте – 5,6%. Наименьший рост зафиксирован в Алматинской области – 4%, Карагандинской – 4,3% и Кызылординской – 4,4%.

Основными драйверами роста цен стали дисбалансы на отдельных рынках продуктов питания, таких как масло подсолнечное, сахар, яйца куриные и овощная продукция. В частности, первый вице-премьер обратил внимание на повышение цены на картофель.

– Общая картина показывает, что Министерству сельского хозяйства необходимо принимать отраслевые меры, чтобы стабилизировать цены на отдельные продукты питания, – подчеркнул Алихан Смаилов.

Напомним, 11 марта текущего года на заседании Правительства Республики Казахстан одобрена Дорожная карта по стабилизации цен на социально значимые товары, которая состоит из 45 мероприятий. Так, приняты оперативные меры антимонопольного реагирования, введение предельных цен, проведение сельхозярмарок, заключение меморандумов о стабилизации цен, а также организован ежедневный мониторинг цен.

Кроме того, принято решение ЕЭК о предоставлении льготы по таможенной пошлине на сахар-сырец и введены ограничения на вывоз маточного поголовья КРС и МРС. Что касается остальных мероприятий «дорожной карты», они находятся на исполнении, так как требуют соблюдения законодательных сроков и определенных процедур.

Вместе с тем в ближайшее время Министерством торговли и интеграции будут инициированы поправки в законопроект «О биржевой торговле» касательно сокращения сроков согласования постановлений местными исполнительными органами об утверждении предельных цен. Данный проект закона находится на рассмотрении Мажилиса Парламента.

На заседании Правительства РК 12 мая обсуждены вопросы о расширении финансирования форвардных закупок и «оборотной схемы». В связи с этим Алихан Смаилов дал поручения акиматам до конца мая расширить форвард­ные закупки до 10 млрд тенге и финансирование «оборотной схемы» до 50 млрд тенге.

– По итогам полугодия на заседании Правительства планируется рассматривать вопрос цен на социально значимые продовольственные товары. Исполнение поручений по «оборотной схеме», по форвардным закупкам, по «дорожной карте» держать на особом контроле, – поручил, завершая совещание, Алихан Смаилов.