Продовольствие по стабильным ценам

507
Сергей Осанов

По сведениям, представленным Министерством торговли и инте­грации Республики Казахстан, рост цен на социально значимые продовольственные товары с начала года по 4 мая составил 4,8%. При этом в апреле стоимость товаров выросла на 1,7%.

Наибольший рост отмечен в Атырауской области – 6,8%, Нур-Султане – 6,3%, Шымкенте – 5,6%. Наименьший рост зафиксирован в Алматинской области – 4%, Карагандинской – 4,3% и Кызылординской – 4,4%.

Основными драйверами роста цен стали дисбалансы на отдельных рынках продуктов питания, таких как масло подсолнечное, сахар, яйца куриные и овощная продукция. В частности, первый вице-премьер обратил внимание на повышение цены на картофель.

– Общая картина показывает, что Министерству сельского хозяйства необходимо принимать отраслевые меры, чтобы стабилизировать цены на отдельные продукты питания, – подчеркнул Алихан Смаилов.

Напомним, 11 марта текущего года на заседании Правительства Республики Казахстан одобрена Дорожная карта по стабилизации цен на социально значимые товары, которая состоит из 45 мероприятий. Так, приняты оперативные меры антимонопольного реагирования, введение предельных цен, проведение сельхозярмарок, заключение меморандумов о стабилизации цен, а также организован ежедневный мониторинг цен.

Кроме того, принято решение ЕЭК о предоставлении льготы по таможенной пошлине на сахар-сырец и введены ограничения на вывоз маточного поголовья КРС и МРС. Что касается остальных мероприятий «дорожной карты», они находятся на исполнении, так как требуют соблюдения законодательных сроков и определенных процедур.

Вместе с тем в ближайшее время Министерством торговли и интеграции будут инициированы поправки в законопроект «О биржевой торговле» касательно сокращения сроков согласования постановлений местными исполнительными органами об утверждении предельных цен. Данный проект закона находится на рассмотрении Мажилиса Парламента.

На заседании Правительства РК 12 мая обсуждены вопросы о расширении финансирования форвардных закупок и «оборотной схемы». В связи с этим Алихан Смаилов дал поручения акиматам до конца мая расширить форвард­ные закупки до 10 млрд тенге и финансирование «оборотной схемы» до 50 млрд тенге.

– По итогам полугодия на заседании Правительства планируется рассматривать вопрос цен на социально значимые продовольственные товары. Исполнение поручений по «оборотной схеме», по форвардным закупкам, по «дорожной карте» держать на особом контроле, – поручил, завершая совещание, Алихан Смаилов.

Популярное

Все
В Мексике ликвидировали наркобарона Эль Менчо
Начало Великого поста: календарь питания и ключевые даты
На основе идеи человекоцентричности
Ряд казахстанских спортсменов вошел в число лучших на Олимпиаде - 2026
Нельзя сдержать слез: когда дорога к матери становится испытанием для сердца
Министр обороны проверил готовность миротворцев к миссии на Голанские высоты
На США вновь обрушились мощные снегопады
Олимпийские игры торжественно закрылись в Италии
Подозреваемого в серийном мошенничестве доставили из Турции в Казахстан
Почти 40 млрд тенге направят на расширение фармпроизводства в Шымкенте
Год цифровизации и ИИ: утвержден план мероприятий
В США назвали количество женщин-миллиардеров
Премьер провел заседание Совета директоров «Самрук-Қазына»
Телебашню Tokyo Skytree закрыли после остановки лифта
Более 700 потенциальных родников выявили в Казахстане
Токаев принял министра внутренних дел Грузии
Наш выбор - сильная страна и защищенный труд
В Лондоне прошла церемония BAFTA
Пассажиропоток в Китае за первую половину «чуньюня» превысил 5 млрд поездок
Ключевой ценностью Конституции остается человек, его права и свободы - Евгений Больгерт
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
Малыш из Туркестанской области решает задачи быстрее пятиклассников
Морозы возвращаются в Казахстан
Софья Самоделкина обновила личный рекорд на Олимпиаде в Италии
Победный образ: алматинские дизайнеры создали костюм для олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
У православных христиан началась Масленица
IT-таланты представят Казахстан на международных чемпионатах FIRST в 8 странах мира
Президент наградил сумоиста Ерсина Балтагула орденом «Барыс»
Для молодежи новая Конституция важна как набор долгосрочных гарантий
В Италии из-за непогоды обрушилась скала «Арка влюбленных»
Фестиваль фонарей стартовал в китайском Цзыгуне
Лайфхак для жизни на селе
История региона в живописи
Премьеру международного спектакля представили в Астане
Молодежь ощущает причастность к реформам
На службе Отечеству
Схему хищения из бюджета в сфере образования раскрыли в Туркестанской области
Вновь в строю офицеры запаса
Отопительный сезон проходит стабильно
Будет построена объездная дорога
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
Притяжение Земли
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Самая большая ценность
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Дрова и уголь будут под запретом
Финансовая дисциплина и медицина доверия
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
Буханка хлеба по 70 тенге

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]