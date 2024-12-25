Продукты на 250 тысяч тенге вынесла астанчанка из ночного супермаркета

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

17-летняя девушка пронесла мимо кассы в столичном супермаркете продукты питания на сумму более чем 250 тысяч тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Подозреваемую в краже продуктов задержали после просмотра записей с камер видеонаблюдения.

Сотрудники криминальной полиции установили личность и местонахождение предполагаемой злоумышленницы. Ею оказалась 17-летняя жительница столицы, которая призналась в содеянном.

По ее словам, ночью она зашла в один из круглосуточных магазинов, притворившись покупателем. Воспользовавшись тем, что сотрудники не обращают на нее внимания, она похитила продукты с полок. По факту кражи зарегистрировано уголовное дело.

Ранее полицейские уже ловили юную астанчанку на аналогичных преступлениях, но отпускали под подписку о невыезде из-за ее возраста.