Ассоциация центров исследования религий поздравляет страну и Президента Нурсултана Назарбаева с этим историческим шагом. Предложенная Казахстаном политическая модель для достижения мира и согласия, резкое неприятие идей радикализма в любых проявлениях снискало авторитет не только внутри страны, но и далеко за ее пределами.

Для нашего народа нет чужой беды – это фундамент нашей идентичности. Ассоциация центров исследования религий вернула к жизни более ста человек из сетей ложных течений. При поддержке Ассамблеи народа Казахстана и Комитета по делам религий мы создали молодежное движение против экстремизма – «Казахстан за мир». Региональный центр ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии дал высокую оценку инициативам Казахстана в области противодействия экстремизму. В частности, выдвинута рекомендация использовать модель молодежного движения против экстремизма «KAZAKHstan for peace» на всем пространстве Центрально-Азиатского региона.

Необходимо отметить, что работа по профилактике экстремизма с молодежью является одним из центральных пунктов Совместного плана действий по реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН в Центральной Азии.

Избрание в СБ ООН открывает еще больше возможностей. Первостепенная – это возможность выступать на высоком уровне, привносить идеи и передавать опыт в миростроении для создания системы безопасности на планете.

Идеи Манифеста «Мир. XXI век», инициированного Президентом Казахстана, нашли поддержку в разных уголках планеты. Проблемы ядерной безопасности, как и противодействия экстремизму и терроризму, не имеют границ. Ведь буквально накануне мы получили трагичные новости из Стамбула…

При голосовании Казахстан набрал 138 голосов. Это значит, что в непростое время мировое сообщество нуждается в опыте нашей страны. Мы осознаем, что на Казахстан ляжет большой груз ответственности за международные события. Но и инициа­тивы нашей страны как члена СБ ООН станут более весомыми. Надеемся, что они помогут находить компромиссы и смогут повлиять на снижение процессов дестабилизации в мире.