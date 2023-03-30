Продвижение в мировых рейтингах – показатель качества образования

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Каримбек Курманалиев, академик НАН РК, член Национального курултая при Президенте РК

Недавно был опубликован предметный рейтинг лучших университетов мира 2023 года ‒ Quacquarelli Symonds World University Rankings (QS WUR) by Subject, где восемь казахстанских вузов удостоились чести войти в список лучших университетов. По результатам проведенного анализа было определено присутствие отечественных вузов в топ-100 предметных рейтингов, что является существенным показателем того, что Казахстан активно наращивает свое влияние в международном образовательном пространстве.

Такая приятная и значительная с точки зрения дальнейшего развития отечественной высшей школы новость не могла не привлечь и мое внимание как независимого эксперта по обеспечению качества высшего образования в Республике Казахстан.

За последние 20 лет мировыми рейтинговыми агентствами проводятся значительные исследования в области высшего и послевузовского образования и научной деятельности. Это рейтинговые агентства QS World University Rankings, Times Higher Education и другие. Примечательно, что за последние три года число казахстанских высших учебных заведений в престижном рейтинге QS WUR выросло вдвое: если в 2018 году в нем значились восемь отечественных вузов, то в 2021-м их количество возросло до 14, а в 2022-м достигло 16.

Значительный рост числа казахстанских вузов, вошедших в международный академический рейтинг QS WUR, являющийся одним из самых авторитетных рейтингов университетов во всем мире, – это ключевой фактор плодотворной государственной стратегии Республики Казах­стан по развитию образования и науки, активно начатой и успешно реализуемой с начала 2000-х годов. Впервые один из старейших вузов страны – Казахский национальный университет им. аль-Фараби – вошел в топ-150 лучших университетов мира, Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева расположился на 277-м месте, Казахский национальный исследовательский технический университет им. К. И. Сатпаева занял 405-ю строчку рейтинга QS WUR, а также в данном рейтинге значительно увеличилось присутствие региональных казахстанских вузов.

Как отмечает экспертное сообщество, это свидетельствует о росте международного авторитета казахстанского высшего образования. На наш взгляд, продвижение в мировых рейтингах – отличительная сторона повышения качества отечественного образования и признанного статуса университетов в мировом пространстве. С уверен­ностью можно отметить, что это демонстрирует высокую конкурентоспособность наших вузов. В первую очередь здесь следует обозначить кропотливый труд профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений и выработанную единую стратегию по трансформации казахстанских университетов.

В начале этого года состоялось расширенное заседание коллегии Министерства науки и высшего образования РК, где с основными тезисами развития высшего образования и науки выступил министр Саясат Нурбек. Он озвучил основные задачи, стоящие перед уполномоченным органом на 2023 год в свете предвыборной программы Главы государства Касым-Жомарта Токаева. К примеру, министр отметил, что «основной целью создания министерства были усиление координации научных служб в стране, модернизация научно-исследовательских организаций, повышение их конкурентоспособности, создание условий для качественной подготовки необходимых для экономики кад­ров, усиление координационной работы». Также были отмечены основные направления, которые будут охватывать развитие доступ­ного и качественного высшего образования, передовую прикладную науку.

Одним из показателей выполнения данных поручений Главы государства, стоящих перед министерством, стала работа по открытию филиалов ведущих зарубежных вузов. В настоящее время имплементирована модель стратегического партнерства между Северо-Казахстанским университетом им. М. Козыбае­ва и Университетом Аризоны, ведется работа над открытием филиала Университета Хериот Ватт (Великобритания) на базе Актюбинского регионального университета им. К. Жубанова. Кроме того, на базе казахстанских университетов уже созданы филиалы таких ведущих вузов мира, как Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ (КазНУ им. аль-Фараби) и Российский университет нефти и газа им. И. Губкина (Атырауский университет нефти и газа им. С. Утебаева).

Другим важным аспектом является совершенствование дея­тельности эндаумент-фондов. На наш взгляд, как показывают международная практика и опыт ведущих университетов Северной Америки и Западной Европы, эндаумент-фонды являются источником устойчивого развития вузовской науки и инноваций, в том числе по модернизации инфраструктуры вузов.

К примеру, Фонд Майкла и Сьюзен Делл (Майкл Делл – выпускник Техасского университета) за последние годы выделил Техасскому университету в городе Остин более 135 млн долларов, из них порядка 10 млн долларов только на строительство здания факультета компьютерных наук имени Делл. А эндаумент-фонды таких вузов, как Гарвардский, Йельский, Стэнфордский и Прин­стонский университеты, превышают 30 млрд долларов каждый. В Дьюкском же университете, где я принимал участие в международной научно-прак­тической конференции, он сос­тавляет 12 млрд долларов. При этом только в эндаумент-фонде Массачусетского технологического института на одного обучающегося приходится более 2 млн долларов США.

Поэтому экспертное сообщест­во всесторонне поддерживает предложения министра науки и высшего образования Саясата Нурбека касательно развития университетской науки посредством создания региональных хабов, в рамках которых будут создаваться инновационные стартапы, ориентированные в первую очередь на потребности рынка региона, модернизацию учебных и научных лабораторий и центров, а также создание стратегического партнерства с зарубежными вузами.

Следует отметить, что такие страны Юго-Восточной Азии, как Сингапур, Южная Корея, Малайзия и другие, следовали похожей траектории развития и создавали аналогичные системы организации высшего образования и интеграции науки. Как отображается во многих научных исследованиях, основным элементом успеха являются интеграция науки и высшего образования и коллаборация высшей школы с бизнес-структурами. Спрос на научные исследования в стенах отечественных вузов за счет экономических возможностей бизнеса будет способствовать развитию университетской науки, создавая благоприятную почву для исследования и внедрения в производство технологических разработок.

Поэтому, как отмечают в Министерстве науки и высшего образования, модернизация регио­нальных вузов, повышение их потенциала и роли в развитии регионов будут способствовать укреплению качества образования. Как отметил министр: «Со всей ответственностью заявляю, что центр тяжести нашей работы перемещается в регионы. Ведь сильный университет – это сильные кадры, от которых и будет зависеть развитие местной экономики и индустрии».

На наш взгляд, для реализации поставленных целей и задач по развитию региональных вузов необходимо придать национальный статус некоторым из них, важным с точки зрения индустрии, промышленности и сельского хозяйства, тем, которые являются своеобразным драйвером развития региона. Национальный статус регионального вуза в первую очередь повысит привлекательность для профессорско-преподавательского состава и укрепит материально-техническую базу. Во-вторых, в национальных региональных вузах местным абитуриентам передавались бы конкурентоспособные знания, создавались бы современные комфортные условия проживания.

Поэтому продвижение в мировых рейтингах позиций казах­станских вузов – это существенное подтверждение повышения качества отечественного образования. Отрадно отметить, что наиболее сильные критерии казахстанских вузов, отмеченные QS WUR, – академическая репутация и репутация среди работодателей. Они являются значительными показателями достижений вузов, в том числе региональных, в части научного сотрудничества и коллаборации с зарубежными партнерами.

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