Продвижение в мировых рейтингах – показатель качества образования
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Каримбек Курманалиев, академик НАН РК, член Национального курултая при Президенте РК
Недавно был опубликован предметный рейтинг лучших университетов мира 2023 года ‒ Quacquarelli Symonds World University Rankings (QS WUR) by Subject, где восемь казахстанских вузов удостоились чести войти в список лучших университетов. По результатам проведенного анализа было определено присутствие отечественных вузов в топ-100 предметных рейтингов, что является существенным показателем того, что Казахстан активно наращивает свое влияние в международном образовательном пространстве.