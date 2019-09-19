Проект по развитию предпринимательских навыков у малообеспеченных семей стартует в Казахстане

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
Во всех регионах Казахстана запускается проект "Менің кәсібім", направленный на оказание мер поддержки малообеспеченным, многодетным семьям и лицам, воспитывающим детей-инвалидов, в развитии предпринимательских навыков и открытии собственного дела, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу МТСЗН РК.
Реализовывать данный проект будет непосредственно его автор Айжани Нурланова при поддержке местных исполнительных органов. Общую координацию будет осуществлять Министерство труда и социальной защиты населения РК.
20 сентября планируется подписание первого соответствующего меморандума между акиматом Алматы и автором проекта "Менің кәсібім" Айжани Нурлановой. В дальнейшем подобные меморандумы будут заключены с акиматами всех областей, городов республиканского значения и столицы.
В рамках проекта помощь в ведении домашнего бизнеса нуждающимся гражданам автор проекта будет оказывать путем предоставления необходимого инвентаря, оборудования и материалов.
Аналогичный проект в пилотном режиме успешно реализован Айжани Нурлановой в Мангистауской области, где порядка 250 человек были обучены основным навыкам ведения частного предпринимательства и открыли собственное дело.