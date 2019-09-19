Проект по развитию предпринимательских навыков у малообеспеченных семей стартует в Казахстане

Общество
1235
Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
Во всех регионах Казахстана запускается проект "Менің кәсібім", направленный на оказание мер поддержки малообеспеченным, многодетным семьям и лицам, воспитывающим детей-инвалидов, в развитии предпринимательских навыков и открытии собственного дела,  передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МТСЗН РК.   

Реализовывать данный проект будет непосредственно его автор Айжани Нурланова при поддержке местных исполнительных органов. Общую координацию будет осуществлять Министерство труда и социальной защиты населения РК.

20 сентября планируется подписание первого соответствующего меморандума между акиматом Алматы и автором проекта "Менің кәсібім" Айжани Нурлановой. В дальнейшем подобные меморандумы будут заключены с акиматами всех областей, городов республиканского значения и столицы.

В рамках проекта помощь в ведении домашнего бизнеса нуждающимся гражданам автор проекта будет оказывать путем предоставления необходимого инвентаря, оборудования и материалов.

Аналогичный проект в пилотном режиме успешно реализован Айжани Нурлановой в Мангистауской области, где порядка 250 человек были обучены основным навыкам ведения частного предпринимательства и открыли собственное дело.

Популярное

Все
Пожар в резервате «Семей орманы» локализован
Ситуация с лесным пожаром в Павлодарской области усложнилась
Задержан начальник управления миграционной полиции Шымкента по подозрению в коррупции
Уже в августе жители городов Павлодарской области получат повышенные счета за коммунальные услуги
Какую ответственность должны нести медики за врачебные ошибки? Об этом мы поговорили с экспертами
Обеспечение безопасности страны – главный приоритет
Драку Бейбута Шуменова в ТРЦ Астаны прокомментировали в МВД
В Кызылординской области два человека скончались от конго-крымской геморрагической лихорадки
Редкий случай, когда о необходимости повышения теплового тарифа заявил в Петропавловске отраслевой эксперт и бывший депутат
Почти в четыре раза сократилось число семеноводческих хозяйств в хлопководстве, и это поставило отрасль в зависимость от импорта
Молчать нельзя помочь
Опасные лекарства из Индии под видом казахстанских хотели поставить в медучреждения РК – видео
Ученый-аллергик испытает свою вакцину на себе
На новый энергетический котел Темиртауской ТЭЦ-2 устанавливают барабан, который лет 30 пролежал под открытым небом
Казахстанец Шерхан Арыстан завоевал гран-при "Славянского базара"
Среди многочисленных экспонатов Акмолинского областного историко-краеведческого музея есть такие, что до сих пор хранят свои тайны. В их числе и бронзовая буддийская статуэтка
Суд наказал школьниц, издевавшихся над сверстницей, реальным лишением свободы
Два ДТП за один день унесли жизнь троих человек в ВКО (видео)
Алихан Смаилов обсудил меры готовности страны к аномальной жаре
В Перу ввели режим ЧС в связи с ростом числа случаев синдрома Гийена-Барре
Катамаран с 4 пассажирами унесло течением в Актобе
Елена Рыбакина разгромно победила третий матч на Уимблдоне-2023
Молодой парень едва не утонул в Каспийском море
В Восточном Казахстане отмечают острый голод на инженерные и рабочие кадры
Задержанный покончил с собой в полицейском авто в Алматы
БАКАД запустили в Алматинской области
Тарифы на коммунальные услуги в Карагандинской области выросли в среднем на 25%
Прививать правильную идеологию будущим полицейским должны правильные люди
Спецоперация по захвату напавшего на сотрудников ДКНБ мужчины  прошла в Шымкенте
Сельчане Алматинской области протестуют против планируемого сноса их домов
Спасённый пожарными Астаны оленёнок нашёл приют (видео)
Двух иностранцев нашли убитыми в доме в Каскелене
В стрессовом состоянии из-за изъятия скота, пораженного бруцеллезом, находится сегодня едва ли не все село Ленинское Аккайынского района Северо-Казахстанской области
Сотрудников Центра медицины катастроф отличают высокая готовность и самоотверженность
Высоко сижу, далеко гляжу
Саранчовое нашествие в Костанайской области: результаты мониторинга
В Атырау мужчина спустил бойцовую собаку на полицейских
Дело "Mudarabah Capital": вайнерам Туребаеву и Шерниязову вынесен приговор
Курбан айт-2023: казахстанцы смогут совершить жертвоприношение онлайн
Информацию о пострадавших от саранчи 10 тысячах га посевов в Костанайской области опровергли в МСХ
Единственная женщина, совершающая прыжки с десантным парашютом «Мальва», считает работу сбывшейся мечтой
Мощный ураган сорвал крышу с торгового дома в Павлодаре: есть пострадавшие
Итак, Астане – 25! Прекрасный возраст, и не только для города

Читайте также

"Трагедии с детьми - последствия отсутствия профилактики на…
Уроки выживания: МЧС опубликовало видео о буднях пожарных и…
Дождливая и ветреная погода ждет казахстанцев 15 июля
Более 14 млн тенге присвоил работник акимата в Актюбинской …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]