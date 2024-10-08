Проект сахарного завода мощностью 1 млн тонн в год представили в правительстве

На совещании в правительстве под председательством вице-премьера Серика Жумангарина представили инвестиционное предложение по строительству сахарного завода, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

Проект планируют осуществить «К-Агро Холдинг» и холдинг «Байтерек». Место будущего завода определено в Жамбылской области.

Согласно проекту, мощность переработки завода составит 8-10 тыс. тонн в сутки, что позволит перерабатывать 1 млн тонн сахарной свеклы и производить порядка 130 тыс. тонн сахара в год.

Параллельно ведется модернизация действующих сахарных заводов для увеличения мощностей. Эти работы вкупе со строительством нового завода позволят Казахстану поэтапно снизить импортозависимость по сахару и начать производить продукты глубокого передела из сахарной свеклы.

В настоящее время в Казахстане действуют 4 сахарных завода общей суточной мощностью по переработке сахарной свеклы 8,7 тыс. тонн и 2,4 тыс. тонн тростникового сырца.

В 2023 году объем внутреннего потребления сахара в республике составил 507 тыс. тонн. Основной объем потребности страны обеспечивается за счет импорта готового сахара из стран ЕАЭС и переработки тростникового сырца.