​Проекты, объекты и рабочие места

При этом в рамках ГПИИР реализуются 19 проектов на 76 млрд тенге с созданием свыше 1 637 рабочих мест. За первое полугодие будут реализованы два проекта – по строительству завода по изготовлению памятников ТОО «КазАрт» в Аршалынском районе и мини-НПЗ «Астана ойл» в Степногорске. Вне Карты индустриализации планируется реализовать 74 проекта на 24,3 млрд тенге с созданием свыше 1,5 тыс. рабочих мест. Из них уже реализовано 17 на 2,9 млрд тенге, в результате чего 420 акмолинцев обрели постоянную работу.

По наиболее перспективным проектам проводится работа по их включению в Карту поддержки предпринимательства. Сейчас на рассмотрении находятся 6 новых инвестпроектов на 9,3 млрд тенге с созданием свыше 400 рабочих мест.