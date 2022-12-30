Проекты оценили по достоинству

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Юлия Пулина

В Жезказгане подвели итоги конкурса бизнес-идей на гранты акима области Улытау.

Специальной комиссией рассмотрены 345 молодежных бизнес-инициатив «на миллион», из них наивысшую оценку получили 55 проектов.

Стоит отметить, что начинающие улытауские предприниматели – до 29 лет, активно ищут свою «нишу» в бизнесе. Кто-то получил шанс расширить уже действующее производство, а для кого-то осуществилась давняя мечта – открыть собственное дело.

Около трети предложенных проектов – это производственные цеха и мастерские. Новое поколение также уделяет серьезное внимание социально значимым проектам, поэтому предлагает не только создание спортивных секций, но также претендует на оказание оздоровительных услуг. К примеру, в числе получивших грантовую поддержку такие проекты, как кабинет детского логопеда, массажный и реабилитационный центры.

Ряд инициатив направлен на создание досуга для жителей региона, в том числе зона отдыха у мавзолея Жоши-хана и организация этноаула в селе Малшыбай. Обе идеи, несомненно, будут способствовать развитию туризма в регионе.

Также среди претендентов есть мастера, которые уверены, что любимое хобби можно монетизировать. Среди увлеченных – кулинары и повара, швеи, будущие производители сувениров и полезных напитков из кобыльего молока.

Лучшим бизнес-проектом признана идея Мадияра Абдикожи. Он представил на суд комиссии цех по производству лакокрасочных материалов. В торжественной обстановке ему вручили сертификат на 7 млн тенге. Мини-завод по выпуску комбикорма Айдына Токтарова и массажный центр Вячеслава Белякина также оценили по достоинству. Каждому выделили по 3,5 млн тенге на развитие собственного дела.

По 3 млн тенге присудили проектам по расширению производства кирпича, бордюра и поребриков Нурыма Башара, созданию этноаула – Адилету Когамову и организации швейного ателье в этностиле Аиды Тажибековой.

Авторы других проектов получат от 2,5 млн до 1 млн тенге на создание и развитие бизнеса. Общая грантовая сумма, выделенная на стимулирование деятельности субъектов молодежного предпринимательства, составила 100 млн тенге. Особое внимание при распределении грантов уделялось креативным и актуальным отраслям.

Как отметил аким области Улытау Берик Абдыгали­улы, молодежный бизнес играет важную роль в создании новых рабочих мест и направлен на сокращение уровня безработицы.

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