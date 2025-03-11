Профессора QYZPU были награждены орденом «Құрмет»

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Указом Президента Республики Казахстан ряд граждан был награжден государственными наградами за вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны

Фото: пресс служба QyzPU

Среди них профессора Казахского национального женского педагогического университета Айнакул Ершина и Дина Абдыкадырова.

Айнакул Капасовна Ершина – доктор физико-математических наук, профессор. За почти полвека своей научно-педагогической деятельности она проводила исследования в области теплофизики и гидроаэромеханики, значительно способствуя улучшению аэродинамических характеристик ветровых турбин. Автор более 150 научных статей, нескольких учебников и патентов на изобретения. Ее научные работы индексируются в базе данных Scopus.

Профессор является обладателем международной президентской стипендии «Болашақ». Также является лауреатом премии имени К.И. Сатпаева, нагрудного знака «За заслуги в развитии науки Казахстана» и серебряной медали «Ұлағат». В 2024 году она была награждена Почетной грамотой Национальной академии наук РК.

Дина Рахимовна Абдыкадырова – кандидат педагогических наук, профессор, опытный специалист с более чем 50-летним стажем. Она разработала более 50 научных статей и методических пособий в области физической культуры и спорта. Долгое время возглавляла кафедру физической культуры и спорта QyzPU, воспитала чемпионов Азии, мира и Олимпийских игр.

За заслуги в науке и образовании она была награждена нагрудным знаком «Ы. Алтынсарин», знаком «Почетный работник образования Республики Казахстан», медалью «Құрмет белгісі». В 2002 году она стала корреспондентом Международной академии научно-педагогического образования, а в 2009 году – академическим профессором QyzPU.

Поздравляем профессоров QyzPU с государственной наградой! Пусть ваши труды будут оценены, а ваша слава растет!

#награда #университет #QyzPU

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