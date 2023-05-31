Профилактика – лучший метод борьбы

Эффективность мер профилактики правонарушений обсуждалась в Генеральной прокуратуре на заседании Координационного совета РК по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью.

– Ни один аспект социально-экономического развития не может быть успешно реализован без верховенства закона и обеспечения безопасности наших граждан. На сегодня это одна из главных задач всей правоохранительной системы, – подчеркнул, открывая заседание, Генеральный прокурор Берик Асылов.

Положительная динамика в этом направлении есть: количество правонарушений последние три года неуклонно снижается. По данным Генпрокуратуры, в текущем году зарегистрировано на 23,5% меньше тяжких преступлений и на 29% – особо тяжких. Сократилось количество убийств, грабежей, разбойных нападений, хулиганств.

Между тем, акцентировал Генпрокурор, это не повод для успокоения – необходимо усилить профилактику преступлений, которые оказывают наиболее негативное влияние на безопас­ность граждан.

Одни из них, вызывающие особое беспокойство, связаны с распространением синтетических наркотиков. Определенная работа по ним проводится. В целом за три года ликвидированы 122 нарколаборатории, пресечена деятельность 17 организованных преступных групп, занимавшихся распространением, из незаконного оборота изъяты 37,5 тонны наркотических средств.

– Объем изъятия «синтетики» увеличился в три раза. В то же время мефедрон, «соль» и другую «синтетику» активно продают через Интернет и закладчиков. При этом лишь по четверти фактов к ответственности привлечены наркосбытчики. То есть, как и прежде, большой упор идет на задержание потребителей. Есть факты сращивания правоохранителей с наркодельцами, на это обратил внимание Глава государства, – обозначил проб­лемы Берик Асылов.

Остается актуальной проблема преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Алкоголь часто становится одним из триггеров для бытовых конфликтов.

По озвученной Генпрокурором информации, только в прошлом году продажа крепкого алкоголя выросла почти вдвое. Запрет на реализацию алкогольных напитков в ночное время не работает – практически в каждом городе есть известная точка, где спиртное можно приобрести в позднее время суток.

Как сообщил Берик Асылов, ситуация была изучена с выездом в восемь регионов, в том числе в Алматы и Шымкент, выявлены системные проблемы в деятельности уполномоченных органов.

Также на заседании рассмотрены вопросы детской преступнос­ти, преступных посягательств на половую неприкосновенность несовершеннолетних, семейно-бытового насилия, мошенничеств и других противоправных деяний. По итогам обсуждений выработан ряд рекомендаций для уполномоченных органов.

Так, в целях профилактики Министерству внутренних дел предложено в рамках работы по внедрению видеонаблюдения определить «слепые» зоны в населенных пунктах и установить камеры в местах скопления людей, возле увеселительных заведений и ночных точек реализации алкоголя. Кроме того, необходимо обеспечить учет рисковых семей и дебоширов и постоянно проводить с ними профилактическую работу.

Министерствам просвещения, науки и высшего образования рекомендовано пересмотреть подходы по созданию безопасной среды в учебных заведениях. Нужно также акцентировать внимание на раннем выявлении рисковых групп и психологической работе, особенно с лицами, склонными к потреблению наркотиков.

Министерству здравоохранения предложено проработать создание центров реабилитации для наркозависимых детей.

В целом участниками совещания принято решение усилить межведомственное взаимодействие в борьбе с преступностью и актуализации комплекса мер по профилактике правонарушений с учетом современных вызовов.

Региональным комиссиям по профилактике правонарушений рекомендовано принять проактивные меры по устранению причин и условий совершения преступлений с учетом особенностей регионов. Также Берик Асылов поручил областным прокурорам рассмотреть на координационных советах эффективность мер по профилактике преступлений, влияющих на безопасность граждан.

Другой вопрос, вынесенный на обсуждение Координационного совета, касался актуальных проб­лем возмещения ущерба, причиненного в результате преступ­лений, мер по их устранению.

Перед органами расследования поставлена задача максимально использовать правовые инструмен­ты для возмещения ущерба гражданам и государству, принимать для этого безотлагательные меры по ограничению в распоряжении имуществом преступников и их ареста.

В завершение заседания Генеральный прокурор указал на важность решения задач по улучшению криминогенной ситуации и принятию действенных мер по предупреждению наиболее опасных видов преступлений.