Программа не про деньги, а про людей
Галина Вологодская, Восточно-Казахстанская область
Бонусом для законодателей, прибывших в областной центр Восточного Казахстана, стало посещение Казахстанского монетного двора. Сенаторы своими глазами увидели приятную во всех отношениях картину чеканки монет, в том числе из драгоценных металлов для коллекционных и инвестиционных тиражей. Посмотрели производство государственных наград из золота, серебра и самоцветов. К слову, это единственный в мире монетный двор, где освоили чеканку из тантала, причем с палитрой из 18 цветов.