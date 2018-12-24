​Программа не про деньги, а про людей

Бонусом для законодателей, прибывших в областной центр Восточного Казахстана, стало посещение Казах­станского монетного двора. Сенаторы своими глазами увидели приятную во всех отношениях картину чеканки монет, в том числе из драгоценных металлов для коллекционных и инвес­тиционных тиражей. Посмотрели производство государственных наград из золота, серебра и самоцветов. К слову, это единственный в мире монетный двор, где освоили чеканку из тантала, причем с палитрой из 18 цветов.

Заместитель председателя Нацбанка Дина Галиева дополнила денежную тему данными по финансовой устойчивости. За 3 года уровень инфляции снижен более чем в 3 раза до показателя 5,3% в ноябре текущего года. На 2019 год коридор инфляции запланирован на уровне 4,6%, а к 2020 году – 4% и ниже. За 11 месяцев тенге под влиянием фундаментальных факторов ослаб примерно на 11%. Происходит дедолларизация депозитов: если в начале 2016 года доля валютных вкладов составляла 70% , то сейчас – 46%. Объем выданных кредитов за 9 месяцев увеличился на 25%.

Непростым выдался разговор с учас­тием банкиров и представителей местной исполнительной власти по теме программы «7–20–25». На первый взгляд, данные оптимистичные. По словам председателя правления АО «Ипотечная организация «Баспана» Кайрата Алтынбекова, в целом уже принято больше 5 тыс. заявок на сумму свыше 60 млрд тенге, одобрено – примерно на 40 млрд тенге. За 5 лет планируется направить на кредиты около 1 трлн тенге. С января будет запущен пилот по подаче заявки в режиме online, с электронно-цифровой подписью. Никаких бумажных документов, рассмотрение занимает несколько часов, а то и минуты. Для этого сейчас решается вопрос с подключением к государственной базе данных.

Вместе с тем он указал на 3 сдерживающих момента: это дефицит

жилья на первичном рынке, ограниченное число платежеспособного населения, а также отрицательная кредитная история у многих потенциальных участников. Причем, если первая проб­лема актуальна для Астаны и Алматы, то в Восточном Казахстане с объемами строительства все в порядке. Из 1,8 тыс. квартир, запланированных для «7–20–25», уже построено 1,6 тыс. С чем в области нехватка, так это с платежеспособными участниками. По словам заместителя акима Восточного Казахстана Серика Актанова, из 350 заявок одобрено 204, еще у 460 бюджетников есть накопления на первоначальный взнос в Жилстройсбербанке. «Но многие вкладчики настроены использовать средства в Алматы и Астане», – рассказал замакима.

По мнению сенатора Гумара Дюсембаева, сама жизнь требует от программы большей гибкости. Можно, например, предусмотреть первоначальный взнос в размере 30–40% и даже выше, но при этом банки должны снизить требования к уровню зарплаты ипотечников. «Это социальная программа, – заметил законодатель. – Так мы сможем охватить ею больший процент участников».

Дискуссию вызвал механизм финансирования строительства. «Баспана» готова выделить Астане, Алматы и Шымкенту по 20 млрд тенге и остальным регионам по 6,4 млрд тенге на срок до 2 лет под 9% годовых. После погашения займов акиматы могут претендовать на следующий транш. При этом глава ипотечной организации согласился, что достаточно высокая процентная ставка может сказаться на удорожании жилья. «Акиматы говорят, что хотят построить дома бизнес-класса, ближе к центру, улучшающие архитектурный облик, – дал неожиданное объяснение Кайрат Алтынбеков. – В рамках «Нұрлы жер» квадратный метр не может стоить больше 140 тысяч тенге, а в программе «7–20–25» нет таких ограничений по цене».

– Но мы же говорим о социально незащищенных слоях населения! – удивились сенаторы. А замакима Восточного Казахстана одной репликой вернул участников дискуссии на землю. «В Семее стоимость квадратного метра 165 тысяч тенге, там еле-еле будем реализовывать (по «7–20–25». – Авт.), – признался Серик Актанов. – В Усть-Каменогорске – 185 тысяч тенге. Мы не можем полученные средства вкладывать в Семей, потому что не продадим эти дома. Хотим – не хотим, а там надо делать аренду, если подходить реально».

Как отметила председатель Комитета по финансам и бюджету Сената Ольга Перепечина, сейчас в Правительстве готовят правовую основу по вопросу субсидирования первоначального взноса и использования средств местного бюджета по программе «7–20–25». Встреча в Усть-Каменогорске позволит выработать дополнительные предложения для Правительства.