Прогрессивный ИПН на депозиты хотят ввести в Казахстане

Сегодня об этом рассказал в Мажилисе глава министерства национальной экономики Алибек Куантыров

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Напомним, правительство разрабатывает новый Налоговый кодекс, который, предположительно, должен начать действовать с 2025 года. Сегодня в парламенте министр рассказал о том, что изменится в налоговом законодательстве.

На вопрос о возможном введении прогрессивного индивидуального подоходного налога для пассивного дохода – для депозитов, для инвестиций в ценные бумаги, Куантыров ответил следующее:

"Мы общие подходы выработали и сейчас обсуждаем их с отдельными фракциями, которые представлены в Мажилисе... Здесь основной подход – это усиление администрирования. Мы видим в улучшении администрирования большой потенциал – там несколько триллионов, в том числе за счет дальнейшей цифровизации, что параллельно будет снижать теневую экономику. И вообще максимально необходимо, по нашему мнению, переходить на безналичные платежи между юрлицами", – заявил глава МНЭ.

Ранее Алибек Куантыров выслушал предпринимателей по вопросу повышения НДС.