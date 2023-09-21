Куантыров выслушал предпринимателей по вопросу повышения НДС

Экономика
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Кунапия Гульмира
корреспондент

На встрече с бизнес-сообществом по обсуждению проекта нового Налогового кодекса глава МНЭ Алибек Куантыров заявил, что все идеи будут тщательно рассматриваться, передает корреспондент Kazpravda.kz.  

Фото: Kazpravda.kz

В мероприятии приняли участие министр национальной экономики Алибек Куантыров, вице-министр нацэкономики Азамат Амрин, председатель президиума НПП «Атамекен» Раимбек Баталов, директор департамента налоговой и таможенной политики МНЭ Ерлан Сагнаев и представители бизнес-сообщества различных отраслей.

«Наше министерство всегда открыто к предложениям. В разработке нового налогового кодекса участвуют все заинтересованные стороны. Мы понимаем, что по повышению НДС у бизнеса возникают вопросы. Поэтому все озвученные идеи тщательно рассматриваются», - отметил глава МНЭ. 

Предприниматели в свою очередь озвучили риски при повышении ставки НДС, такие как влияние на инфляционные процессы.

По словам Баталова, данный вопрос требует детального изучения и является наиболее важным из всех вопросов нового Налогового кодекса.  

По итогам совещания стороны договорились о совместной проработке основных подходов, а также финансово-экономических расчетов. Встречи по обсуждению проекта нового Налогового кодекса будут продолжены, добавили в министерстве.

Ранее сообщалось о том, почему бизнес-сообщество против повышения ставки НДС.

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