Производить или закупать?

В который раз Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев настойчиво затрагивает тему необходимости развития отечест­венной промышленности. Оно и понятно: производить всегда лучше, чем закупать и перепродавать. Казалось бы, под землей и на ней в Казахстане – вся таблица Менделеева, в центрах занятости хватает желающих работать, инвесторы, судя по новостным лентам, проявляют неослабевающий интерес к возможностям вложения капитала в экономику нашей страны, да и сами казахстанцы, точнее, наи­более состоятельные из них, вполне могут «дать денежки» на развитие индустриального будущего Родины... Но не все получается.

Одним из последних огорчений мангистаусцев стала новость о том, что компания «Каспий кус», которая активно открывала торговые точки по всему региону, неожиданно закрылась.

– Мне лично не очень понятно, как может быть не выгодной для области птицеферма?! Я постоянно пользовалась их продукцией, в этих магазинах всегда были клиенты. Безусловно, в последнее время сервис слегка испортился. Товара стало меньше. Раньше можно было взять охлажденную свежую курицу, сейчас почти везде только замороженные. Не знаю, что у них там произошло, но население точно не перестало нуждаться в курятине и яйцах, – говорит одна из жительниц Актау Анжела Исаева.

Почитатели местной продукции, опасаясь, что могут остаться без свежей курятины, которую поставляла единственная в области птицеферма, подозревают, что предприятие перешло дорожку местным оптовикам-перекупщикам. Официальной же причиной закрытия назвали птичий грипп. Дескать, компания закупила в Уфе и ввезла партию инкубационных яиц, зараженных этой инфекцией… Во всяком случае российская фирма-контрагент, продавшая мангистауским птицеводам яйца, закрылась из-за птичьего гриппа. В связи с этим автоматически пришлось закрыть и фабрику в Мангистау. Как бы то ни было, ее закрытие в ноябре прошлого года привело к увольнению сразу 200 рабочих.

Только после этого Правительство решило вмешаться в ситуацию и постараться помочь компании. Три вопроса, которые могли бы решить в отраслевом министерстве, позволили бы предприятию птицепрома мощностью свыше 5 тыс. тонн мяса птицы в год удержаться на плаву. Первый – выплата задолженностей по субсидиям в размере 170 млн тенге. Второй – предос­тавление кредитов на оборотные цели по линии Аграрной кредитной корпорации. Наконец, обеспечение кормами из фуражных ресурсов Продкорпорации. Сама птицефаб­рика обращалась, но получала отказ.

Бывший вице-министр сельского хозяйства Абилхаир Тамабек, участвуя в работе расширенного заседания Комитета по аграрным вопросам Мажилиса Парламента, заверил депутатов, что в министерстве знают об этой ситуации и способствуют ее разрешению. Однако предприятие до сих пор не работает…

Бизнесвумен Ирина Беляева в интервью нашей газете отметила необходимость более решительной поддержки отечественного производителя.

– Производство для меня – отдельная тема, потому что на сегодняшний день мы все слышим о том, что промышленные предприятия необходимы, что их стратегически важно развивать в нашей стране, но на самом деле нет ни одной реальной меры, которая бы ставила реальное производство выше торговли. То есть, если совсем по-простому, которая показала бы выгоду производства на месте в Казахстане, а не доставки тех же продуктов из-за рубежа.

Когда я задаю этот вопрос на какой-нибудь очередной площадке, мне говорят: «Ну а как же дешевые кредиты?» В целом недорогие кредиты для бизнеса – это, конечно, хорошо, но это не льготы и не преимущества, это, скорее, просто помощь. Нет налоговых преференций.

Взять, например, тот же Нацио­нальный проект «Комфортная школа». Под него отпущены огромные государственные деньги. Но изготовители не только мебели, я то же самое слышу и от производителей труб, камня и прочих изделий, в общем-то не сильно надеются на то, что проект «Комфортная школа» будет отдан местным промышленникам. Нужны реально действующие меры поддержки, чтобы производить было выгоднее, чем торговать, хотя бы потому, что это гораздо сложнее, – говорит Ирина Беляева.

Проблемы есть. Это, собственно, не особо скрывают и местные власти. В создании предприятий, производств дело двигается не быстро, но все же двигается, нас­таивают чиновники.

Да, понадобилось немало времени, чтобы признать, что для создания сельскохозяйственных плантаций и выращивания страусов Мангистауская область годится не сильно. Климат, почва да и население, желающее «быть нефтяниками», не особо стремится устраиваться на фермы. Тем не менее производства все же открываются.

Так, по итогам 2023 года объем инвестиций в обрабатывающую промышленность Мангистауской области составил более 30 млрд тенге, индекс физического объема – 130,1% (за 2022 год – 23,1 млрд тенге). В регионе в сфере обрабатывающей промышленности осуществлено 10 инвестиционных проектов на общую сумму около 17 млрд тенге, создано порядка 380 новых постоянных рабочих мест.

По информации руководителя отдела индустриально-инновационного развития Мангистау­ской области Венеры Мустапаевой, в прошлом году было открыто 10 новых масштабных производств. Среди них – мясоперерабатывающий комбинат ТОО «Korkem Alem» с сетью мясных магазинов в городе Жанаозене (стоимость проекта – 1,6 млрд тенге, 142 рабочих места); цех по выпуску металлопроката ТОО «Hadid TD» в Каракиянском районе (проектная стоимость – 245 млн тенге, 25 рабочих мест); завод железобетонных изделий ТОО «CEMENT Beton M» в Актау (стоимость – 2 млрд тенге, 50 рабочих мест). Есть в этом ряду новые производства по выпуску специального оборудования и техники, полиэтиленовой пленки, антифриза, каустической соды, соляной кис­лоты и других видов продукции.

– В регионе созданы все необходимые условия для реализации инвестиционных проектов потенциальных инвесторов и предпринимателей, – считает Венера Мустапаева. – Одним из эффективных инструментов привлечения инвестиций и диверсификации экономики региона служит специальная экономическая зона «Морпорт Актау», где потенциальным инвесторам предоставляется государственная поддержка в виде освобождения от налогов и таможенных пошлин, привлечения иностранной рабочей силы без квот и разрешений. В настоящее время с целью увеличения притока инвестиций в регион и создания благоприятных условий для потенциальных инвес­торов прорабатывается вопрос расширения территории СЭЗ «Морпорт Актау» и продления срока функ­ционирования СЭЗ до 2053 года.

СЭЗ в Мангистауской облас­ти – это отдельная территория для строительства промышленных объектов, которая предлагает своим участникам особый правовой режим, включающий освобождение от налогов, таможенные послабления и земельный участок на безвозмездной основе. В настоящее время здесь дислоцировано 23 предприятия промышленности.