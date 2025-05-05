Производство бытовой химии, лакокрасочной продукции выросло в РК на 30%

Правительство
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На заседании Правительства министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев доложил о принятых законодательных нормах для развития химической и нефтехимической отраслей, которые уже дают эффект, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

Одной из ключевых инициатив стало установление изъятия из национального режима при государственных закупках. Это решение, по словам министра, позволило стимулировать рост внутреннего производства бытовой химии, лакокрасочной продукции и смазочных материалов – по итогам 2024 года объем их выпуска увеличился на 30%.

В числе других принятых мер – освобождение от НДС сырья, применяемого при производстве пестицидов. Данная норма направлена на поддержку отечественных заводов, конкурирующих с импортной продукцией.

Также в целях урегулирования незаконного вывоза субсидированных удобрений установлено исключительное право на экспорт аммофоса и аммиачной селитры, что позволило ограничить незаконный вывоз минеральных удобрений в другие страны.

На заседании Ерсайын Нагаспаев сообщил о начале системной проработки углехимии – одного из перспективных направлений развития химической отрасли.

«Ввиду значительных угольных запасов страны, развитие данного направления позволит отойти от сырьевой экономики и увеличить добавленную стоимость. На сегодня ведется работа с такими крупными компаниями, как CHN Energy и East China Engineering and Technology», — отметил он.

🟦Кроме того, по его словам, в рамках утвержденной Дорожной карты по развитию углехимии, отечественные угледобывающие предприятия совместно с научными институтами страны проводят работу по всестороннему изучению и внедрению передовых технологий, направленных на получение востребованной химической продукции.

В нефтегазохимической отрасли Казахстана прорабатываются новые проекты, включая производство карбамида и аммиачно-карбамидного. Комплексы появятся в Актюбинской области и городе Актау. Их запуск запланирован на 2029 год.

Также рассматриваются проекты по производству алкилата в 2027 году, полиэтилентерефталата в 2029 году и бутадиена в 2028 году. Эти проекты находятся на различных стадиях подготовки — от разработки проектной документации до поиска механизмов финансирования.

«На сегодня в химической отрасли реализуются 49 проектов. Основные из них направлены на выпуск химических продуктов, используемых в нефтяной и металлургической отраслях. Например, каустическая сода, производимая в стране, в основном используется внутренними переработчиками», — отметил он.

По его словам, богатый сырьевой потенциал страны, включая фосфориты, калийные соли, бариты, сера, нефть, газ и многое другое, позволит создать новые производства в химической отрасли.

Ерсайын Нагаспаев сообщил, что до 2035 года ожидается привлечение инвестиций в отрасль в размере 4,8 трлн тенге.

#Правительство #химическая промышленность

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