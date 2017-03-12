​Производство по программе

фото автора

Предприниматель Амангельды Таскимбаев рассказывает, как 2 года назад государство помогло ему открыть свое дело. Ему был выделен кредит на сумму 65 млн тенге для приобретения знаний. Сейчас благодаря господдерж­ке компания дополнительно приобрела оборудование, что и позволило расширить ассортимент. Вся продукция идет по стандарту «Халал».

Мощность цеха – 15 тонн колбасной и мясной продукции в месяц. Поскольку здесь строго придерживаются принципа экологически чистого продукта – замороженное мясо не используют. По словам технолога Салахиддина Ташбулатова, все мясо только свежее, от местных производителей, а рецепты соответствуют стандартам качества. Нет ГМО и разного рода консервантов.

В будущем производство расширят и начнут выпускать консервированную мясную продукцию. Это значит, что и штат сотрудников увеличится.