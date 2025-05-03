– С началом Великой Отечественной войны сотни наших земляков-прокуроров добровольно ушли на фронт. Все они проявили героизм, самоотверженность и показали настоящий пример мужества. Берик Ногаевич, расскажите, пожалуйста, об этом подробнее.

– В годы войны прокуроры доблестно сражались за Родину. Среди них – гордость нашего народа, великий стратег военного дела, Герой Советского Союза Бауыржан Момышулы. Казахстанцы хорошо знают о его подвигах, о том, каким он был военачальником, ученым в области военного дела, а также о его писательском таланте. О жизненном пути и фронтовой биографии легендарного полководца есть много научных, военно-исследовательских книг, сняты документальные и художественные фильмы. Его герои­ческий подвиг под Москвой отражен в книге Александра Бека «Волоколамское шоссе».

Однако не всем известно, что в 30-х годах прошлого столетия народный герой работал прокурором Жуалынского района Жамбылской области. Думаю, что в становлении одного из великих представителей казахского народа, формировании его твердого мужественного характера, лидерских качеств, принципиальности, справедливости и взглядов на жизнь сыграла свою роль и служба в прокуратуре. В своей книге «Психология войны» он отмечал, что уважение к старшим, сознание долга и чести, безукоризненное соблюдение общественного порядка и законов воспитывают такие положительные качества, как благородство, любовь к Родине, народу, семье, человеку, жизни.

Прокуроры гордятся тем, что являются продолжателями дела Бауыржана Момышулы в установлении законности и правопорядка. Все сказанное народным героем актуально и реализуется в рамках объявленного Президентом курса «Закон и Порядок» и концепции «Адал азамат». К 80-летию Победы в его честь нами открыта мемориальная плита около здания прокуратуры Жамбылской области и установлена мемориальная доска в здании прокуратуры Жуалынского района.

Другой наш герой – Нуркен Абдиров до войны работал следователем прокуратуры в Караганде. В характеристике на фронт областной прокурор написал: «Дисциплинированный, выдержанный, в политических вопросах разбирается». Этим, думаю, все сказано. Летчик-штурмовик Абдиров вместе с боевым товарищем Александром Комиссаровым направил свой горящий самолет в скоп­ление вражеской техники и уничтожил шесть танков, два зенитных орудия, десятки вражеских офицеров и солдат.

До войны работал в прокуратуре и командир взвода Муса Баймуханов. Его взвод по тонкому льду преодолел реку Одер и вступил в бой с противником, дав возможность основной силе перебраться на другой берег. Младшему лейтенанту Баймуханову посмерт­но присвоено звание Героя Советского Союза.

Некоторое время работал в прокуратуре и Герой Советского Союза Садык Абдужаббаров. Он был награжден Золотой Звездой за мужество и героизм в решаю­щем бою за плацдарм на реке Западная Двина в Белоруссии в ходе операции «Багратион». Благодаря его подвигу советские войска смогли успешно переправиться через реку и продолжить наступление.

После войны сотрудником прокуратуры был и Фазыл Адильбаев. Фронтовик – кавалер ордена Славы всех трех степеней. Он в 17 лет добровольцем ушел на фронт. В 1945 году одним из первых ворвался в Куперсдорф, что рядом с Берлином, уничтожил пулеметный расчет, был ранен, но не покинул поле боя.

Было много и других доблестных воинов, которые прокурорский китель сменили на военную форму и героически сражались на фронте. В 1941 году 411 прокуроров из 885 добровольно ушли на фронт.

– Известно, что после войны вчерашние воины пошли работать в правоохранительные органы, стали судьями и прокурорами. Один из них, например, Утеген Сеитов...

– Действительно, те годы были сложными, выросла преступность. В СССР только в 1947 году ликвидированы 3 462 банды и 32 095 преступников. Необходимо было быстро навести порядок. Многие ветераны войны пошли в прокуратуру восстанавливать законность. Среди них – Утеген Сеитов. Он родился в 1923 году в Актюбинской области. С младшим братом Сагидоллой они выросли без опеки родителей, пережили голод 30-х годов, но, несмотря на все тяготы, cтали добрыми и справедливыми.

Работу в прокуратуре начал в 16 лет в отделе регистрации документов прокуратуры Келесского района Южно-Казахстанской области. С 1942 по 1945 год сражался на фронте, защищал Сталинград. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны I степени, Дружбы народов и другими наградами.

После войны вернулся в прокуратуру и прошел все ступени профессионального роста. С 1966 года и до выхода на пенсию 18 лет непрерывно руководил прокуратурой Казахской ССР.

Утеген Сеитов – наставник многих прокуроров, которые внесли свой вклад в укрепление независимой республики. Среди них – генеральные прокуроры Жармахан Туякбай, Степан Шуткин, Юрий Хитрин. Под его началом работали видные государственные деятели – Оналсын Жумабеков, Халық Қаhарманы Каирбек Сулейменов и другие.

В стиле работы его учеников и всей казахстанской прокуратуры всегда чувствовался «сеи­товский почерк», основным элементом которого является уважительное отношение к человеку, его правам и свободам. Сейчас в Актобе и его родном Шалкаре установлены памятники, открыты улицы. В честь его столетия 2023-й в органах прокуратуры Казахстана был объявлен Годом Сеитова. Нами проведены научные, спортивные, культурно-массовые мероприятия. Во всех вузах организованы Сеитовские чтения.

В том же, 2023 году Президент присвоил звание Халық Қаһарманы ветерану войны и прокуратуры Ивану Гапичу. Иван Степанович, ему сейчас 102 года, прошел длинный путь войны – от обороны Москвы до освобождения Европы. В 1945-м участвовал в Параде Победы. За заслуги в бою награжден орденами Славы, Красной Звезды, Отечественной войны, медалями «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За Победу над Германией».

Трудовую деятельность начал с помощника районного прокурора, работал прокурором района, заместителем и прокурором области. Его заслуги отмечены орденами «Құрмет», «Даңқ», медалью «За доблестный труд». Он почетный работник прокуратуры СССР и Казахстана.

Сейчас уважаемый ветеран живет в Уральске, бодр духом, интересуется нашей деятель­ностью. Мы искренне благодарны Главе государства за награж­дение нашего ветерана высшим званием Халық Қаһарманы, это высокая честь для всего личного состава органов прокуратуры.

Не все знают о ветеранах-прокурорах. Их много. Мы гордимся тем, что патриарх юридической науки и образования, академик-фронтовик Салык Зиманов работал в республиканской прокуратуре. Перед началом войны он служил в армии и осенью 1941 года должен был вернуться домой. Однако началась война.

Он командовал артиллерией механизированной бригады, был начальником штаба полка. Вернулся домой в 1946 году в звании гвардии майора. Награж­ден орденами Красной Звезды, Отечест­венной войны I степени, медалями «За оборону Кавказа», «За взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина» и другими наградами. После войны был принят в прокуратуру Гурьевской облас­ти, затем работал в прокуратуре Республики Казахстан следователем по особо важным делам. Около 60 лет отдал правовой науке и образованию.

В своих воспоминаниях Салык Зиманов отмечал, что, именно работая в прокуратуре, он состоялся как квалифицированный юрист. Затем, будучи депутатом Верховного Совета, активно участвовал в разработке Декларации о государственном суверенитете, первой Конституции, Конституционного закона «О государственной независимос­ти РК», заложивших правовые основы нашей страны.

Кстати, тогда все заседания Верховного Совета транслировались по телевидению. Мы, студенты юрфака КазГУ, следили за дискуссиями парламентских ораторов. Салык Зиманов всегда выступал аргументированно, обстоятельно, выбирал легкие и простые для восприятия людей слова. Органы прокуратуры чтят память о выдающемся ученом. В честь фронтовика запланировано установление мемориальной доски в прокуратуре Атырауской области в этом году. Хочу отдельно рассказать о родном дяде Героя Советского Союза Алии Молдагуловой – фронтовике-прокуроре Бисембае Хабиеве. До войны он был помощником прокурора в Актюбинской области и летом 1941 года отбыл на фронт военным следователем 312-й стрелковой дивизии. Кавалер орденов Красного Знамени, Отечественной войны II степени Бисембай Хабиев Победу встретил в Венгрии.

После войны и до выхода на пенсию работал в прокуратуре Актюбинской области, был прокурором района. Сделал многое, чтобы увековечить память об Алие Молдагуловой. Ветеран вспоминал, что в детстве Алия мечтала стать прокурором – как дядя.

Конечно, хотелось бы рассказать обо всех ветеранах-прокурорах, но газетных страниц не хватит для полного освещения их заслуг и жизненного пути.

– А как проявили себя органы прокуратуры в тылу и в послевоенное время?

– В тот период прокуратура, как и другие органы, была пос­тавлена на военные рельсы, обеспечивала исполнение законов о поставке военной продукции, об оказании помощи фронту и укреплении тыла. В Казахстан были эвакуированы миллионы людей с оккупированных территорий. Вместе с ними стекались и криминальные элементы. Ситуация с преступностью обострилась.

В такой сложный период прокуратурой республики руководил Асабай Мамутов. Он мобилизовал прокуратуру, обеспечил законность в тылу. После выхода на пенсию долгое время преподавал на юридическом факультете КазГУ, делился знаниями с молодыми юристами.

Кстати, многие ветераны войны, работавшие судьями, прокурорами и следователями, продолжали профессиональную деятельность в вузах. На юрфаке КазГУ, где я учился, они тоже преподавали. Среди них – Басин Ю. Г., Джангельдин Н. А., Поленов Г. Ф., Еренов А. Е., Попов В. И., Савицкий С. Н., Агушевич А. М., Джаксымбетов С. Д.

Они отличались от других преподавателей своей выправкой. На лекциях приводили примеры из жизни военных и послевоенных лет. Все они очень тонко чувствовали студенческую аудиторию. Особо запомнился Савицкий, который вернулся с войны с тяжелыми ранениями. Он был очень аккуратным и вежливым, к студентам обращался только на «Вы». Вечная память нашим учителям – великим ветеранам!

– В заключение хочу спросить о прокурорах, чьи деды и прадеды воевали на фронте. Как сохраняется память и обеспечивается преемственность поколений?

– Важный вопрос. Такие примеры, конечно, есть, когда молодое поколение продолжает дело своих отцов и дедов ветеранов.

В Великой Отечественной войне участвовали отцы бывших генеральных прокуроров Казахстана Максута Султановича Нарикбаева, Рашида Толеутаевича Тусупбекова, Кайрата Абдразаковича Мами, Жакыпа Кажмановича Асанова, экс-заместителей Генерального прокурора Саттибека Онгарбаева, Ергали Мерзадинова, бывшего прокурора ряда областей Кабдуллы Толегенова и других руководителей органов прокуратуры.

Отец бывшего прокурора двух областей Багбана Таймбетова – Комекбаев Таймбет – Герой Советского Союза. Мой дедушка – Айдаушиев Калыбай с 1942 года воевал на Юго-Западном, Сталинградском, Донском, Центральном и Белорусском фронтах. Был разведчиком и артиллеристом. Дошел до Берлина. Нурлыбай Касымбеков, отец председателя КПСиСУ Генеральной прокуратуры Сабита Нурлыбая, воевал под командованием Бауыржана Момышулы. Их подвиги отмечены орденами и медалями.

Сохраняя преемственность, работают дети и внуки фронтовиков-прокуроров. К примеру, сыновья государственных советников юстиции 3-го класса Садуакаса Караманова и Барьяна Турсунова – Серик Караманов и Серик Турсынов были, соответственно, прокурором и первым заместителем прокурора области. Сейчас у нас трудятся их внуки.

Дедушка бывшего прокурора ряда областей и экс-заместителя Генерального прокурора – Главного военного прокурора Абдикадира Карима – Кыдыр Мамбетов был удостоен благодарности Сталина за вклад в фонд обороны Родины. Его внук тоже трудится у нас.

В системе прокуратуры есть и другие достойные примеры преемственности поколений. Прокуроры равняются на доб­лестный путь ветеранов войны, проявляют гражданскую ответственность и верность присяге.

В нашей памяти навсегда останется военный прокурор Южного региона Арман Капезов, который 26 августа 2021 года трагически погиб, выполняя свой служебный долг на месте взрыва боеприпасов вблизи Тараза. Арман посмертно награж­ден орденом «Айбын».

К юбилею Победы будет выпущен памятный альбом, в котором в цифровом формате под QR-кодом будут храниться сведения о наших ветеранах, воевавших на фронте, отцах и дедах действующих и бывших сотрудников прокуратуры. Никто не забыт, ничто не забыто!

Мы всегда поддерживаем связь с ветеранами, потомками победителей и тыловиков. Обязательно проводим встречи с ветеранами прокуратуры, организацию которых возглавляет Асет Адильхан. Среди них – Байбеков М., Кенжеболатов К., Каракулова Г., Баринова А., Мищенко Г., Кенжетаев Е., Акжарова А. и другие – те, кто испытал тяготы послевоенных лет.

Думаю, будет правильно завершить интервью словами Бауыржана Момышулы о том, что каждый из нас обязан поддерживать закон и порядок, и тогда в обществе будут мир и согласие. Следуя его заветам, мы достигнем поставленной Президентом задачи «построить­ справедливый, безопасный, сильный Казахстан с широкими возможностями для всех и каждого».