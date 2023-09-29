Пролетая над Парижем

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Игорь Бургандинов

Команда Казахстана заняла шестое место на чемпионате мира по авиамодельному спорту, проходившем во Франции.

фото Игоря Бургандинова, Сергея Астрелина

Не победила, но сумела опередить хозяев чемпионата, а также представителей Эстонии, Аргентины, Польши, США и других (всего 25 команд) любителей (или профессионалов?!) этого технического и экзотического (уже), увы, не олимпийского вида спорта. А если не олимпийского, то и поддержки от государства не было положено! Все за свой и спонсорский (немного) счет! Включая дорогу, проживание, транспортные расходы на месте, оплату лицензии, взнос за участие и, конечно, самолетики. Вот о них-то, дорогих сердцу и карману, мы и разговариваем с Сергеем Подлесным, вдохновителем, организатором, тренером и капитаном команды.

Увлекся Сергей авиамоделизмом в далеком 1979-м. Сначала были «схематички», потом планеры, позже самолеты «с моторчиком». Теперь это таймерные свободнолетающие класса F1C по классификации FAI, то есть международной организации авиаспорта. Почему таймерные? Потому что таймер позволяет работать мотору вертикально взлетающего самолета ровно четыре секунды. Превысил даже на 0,1 секунды (судья следит с секундомером!) – попытка не засчитывается! Потом аппарат по команде все того же таймера переходит в горизонтальный полет и превращается в планер, с земли не управляемый и потому свободнолетающий. А моторчики на таких моделях чаще применяют «калильные», то есть топливно-воздушная смесь в цилиндре поджигается от калильной свечи. И раскручивается такой двигатель оборотов до 30 000 в минуту, издавая высокий звук (кому писк чудится, кому вой, а по мне – так песня победная!) и забрасывая аппарат весом 750 граммов (так положено) за эти секунды мет­ров на 150 ввысь. Питается же он смесью метанола (яд!) и кас­торки (слабительное!).

– Поди Made in China движок? – спрашиваю.

– Нет, – отвечает Сергей, – в бывшем Союзе изготавливают.

Кто-то предпочитает российский, кто-то – украинский. Подготовка модели сводится к сборке из готовых машинокомплектов, доводке, отладке и неустанным тренировкам. Обходится же спортсмену такой аэроплан более чем в миллион тенге, а на чемпио­нат нужно таких взять штуки три. Ибо бывают и столкновения, и отказы, и утери. Улетел однаж­ды самолетик, говорит спорт­смен: не смог отыс­кать. На соревнованиях же обязательно на модель крепят GPS-маячок.

В послужном списке Подлесного победы в чемпионате Казахстана, участие и победы на этапах Кубка мира. А чемпионат мира уже четвертый. В 2015 году была Монголия, в 2017-м – Венгрия, в 2019-м – США. Нынешний, французский, должен был состояться в 2021-м, да пандемия помешала. Проходил километрах в 350 от Парижа, на поле близ городка-деревушки. Регламент таков: семь туров, в каждом из которых нужно пролетать 240 либо 180 секунд, что озвучивает судейская бригада. Каждая секунда – одно очко. Сверх 240 или 180 – уже не считается. Баллы суммируются, это и есть результат. Что в личном зачете, что в команд­ном. На каждый тур дается один час. При каждой команде дежурит судья. За этот час должны «отлетать» все члены команды.

Это три человека. Второй – Сергей Астрелин, мой коллега по «фотоцеху», человек разносторонний и многоопытный, мастер спорта по авиамоделизму. Он впервые на чемпионате, для него Подлесный – тренер и наставник. Но новичкам везет, и из всех троих он набирает больше всего баллов. Третий – Юрий Зильбер­штейн, уроженец Харькова, граж­данин Израиля, но выступающий за Казахстан. Так можно. Почему не за свою страну? Потому что там своих хватает. Конкуренция! Нам бы тоже она нужна, чтобы занимались такими видами спорта не только взрослые дядьки, но и молодежь!

Что нужно для победы? Мас­терство, упорство, восходящий поток и везение. Как найти этот поток? Говорят, есть признаки: парящие орлы, листочек закружило-завертело. Кто-то спиной чувствует, утверждают.

Пора найти свой поток…

#Франция #Спорт #чемпионат #авиамодельный спорт

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