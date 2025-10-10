Ну что, друзья, недавно я вам порекомендовала и показала немного вьетнамской красоты . А теперь хочу рассказать об еще одной красивой, вкусной и гостеприимной центрально-азиатской стране – о Таджикистане

Фото: А.Аманжолова

90 процентов этой потрясающей страны покрыты горами и реками. Когда летишь в самолете над Таджикистаном, то дух захватывает от высоких гор и снежных вершин.

Перелет в Душанбе из Астаны занимает всего два часа. Представляете?! Всего два часа полета, и вы уже в абсолютно другом ландшафте и культуре.

Душанбе напоминает яркую цветочную клумбу, потому что в городе огромное количество цветов, деревьев, парков для отдыха и танцующих фонтанов. Весь город украшен флагами Таджикистана и это придает особое настроение и атмосферу. Улицы чистые и ухоженные.

Построены красивые административные здания и современные жилые комплексы. По ночам все улицы и парки в городе освещены фонарями, а здания - разноцветными стильными подсветками. Особенно красиво выглядят новые жилые комплексы, парки, отели и административные здания.

Мне посчастливилось побывать там несколько раз, и я не перестаю удивляться красоте и гостеприимству таджикского народа. Большое количество магазинов, супермаркетов, кафе и ресторанов можно найти в Душанбе, и там, естественно, есть уникальный ресторан плова. Здание ресторана построено в национальном стиле, в котором роскошно и богато. Любимое блюдо многих - это плов, который подают большими порциями - рассыпчатый рис и ароматное, мягкое мясо. Местами в плов добавляют нут, но не везде. Это, как говорится, на любителя. А классический плов можно найти везде.

Если поедете в Таджикистан, обязательно попробуйте национальное блюдо курутоб, которое готовится из слоеной лепешки, овощей и мяса. И самое главное, там есть секретный ингредиент, который придает этому блюду особый и незабываемый вкус.

В Душанбе есть несколько главных достопримечательностей - башня Тадж (в переводе с таджикского означает корона), мечеть Ходжи Якуба, монумент Исмаила Сомони в парке Рудаки, Национальный музей, Национальная библиотека, Театр оперы и балета, флагшток Таджикистана.

Вы обязательно увидите эти места, если поедете в Душанбе, потому что, в принципе, они все находятся недалеко друг от друга. Если проблем с ногами нет, то можно не спеша погулять по улицам города.

Если все-таки решите поехать на такси, то прямо на дороге можно поймать машину с зелеными полосками. Это государственное такси, безопасное, и все автомобили в таксопарке ездят на электричестве. Кстати, такси недорогое и, если что, можно договориться с водителем о цене.

Да, кстати, обязательно посетите легендарный рынок Мехргон. Роскошное здание построено в восточном стиле. Раньше это был дворец, который позднее сделали рынком - местом притяжения туристов. Там вы найдете восточные сладости, фрукты, овощи, ароматные приправы, фисташки иранские, турецкие, таджикские и сирийские, и многое другое. Не забывайте торговаться на рынке. Обязательно сделайте себе инстаграмные фото и внутри и снаружи рынка.

Примерно в 20 км от Душанбе есть небольшой городок Вахдад. Очень советую туда поехать, потому что вы будете потрясены красотой и природой этого места. По дороге в Вахдад вы будете ехать по очень длинному туннелю, который практически выдолблен в горах. Он настолько длинный, что даже устанете ехать. В Вахдаде просто роскошные горы, холмы и горные реки. Вода в них настолько ледяная, что даже летом там холодно купаться. По словам местных жителей, воду с горных рек можно пить, но я не стала рисковать.

В кишлаках везде журчат горные ручьи, а местные жители используют воду из арыков для полива своих дачных угодий. Там растет практически все. Когда мы проезжали мимо какой-то плантации, я сначала даже не поняла, что это за деревья. Оказалось, это гранатовые деревья. Невероятная красота.

Ммм, а какой цвет воды в этих горных реках! Это настоящий цвет морской воды – изумрудный. Реки шумные и быстрые, если прыгнуть в реку, то есть опасность, что вас унесет далеко и надолго. Лучше не рисковать и купаться, если вы морж, в специальных оборудованных местах. Кстати в Вахдаде есть виллы для аренды. У каждой виллы свой вход в озеро. Шикарные двухэтажные домики с красивым интерьером, личным бассейном, гаражом и зоной отдыха. Правда цены кусаются. В среднем за сутки придется выложить 250 долларов, и это без еды. Есть виллы попроще и подешевле. Если решите ехать, то придется поискать варианты.

Казахстанцам визу в Таджикистан делать не нужно. Самолеты летают каждый вечер во вторник и пятницу. Вы можете в любой момент купить билет и отправиться в восточную сказку. Если вы еще не были в Таджикистане, то обязательно запланируйте поездку туда.

Путешествуйте, ведь эти эмоции останутся в памяти навсегда.