Пропавшую 9 лет назад актаускую школьницу нашли в Алматы
Сотрудникам полиции Мунайлинского района удалось найти девушку, которая пропала 9 лет назад. Родные считали ее погибшей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Tumba.kz.
Сообщается, что в 2011 году девушка, которой на тот момент было 16 лет, вышла из дома в школу сдавать экзамен и пропала без вести. До настоящего времени найти ее не удавалось.
"Однако, сколько бы времени не прошло, розыскное дело не закрывается, и работа по поиску пропавших продолжается, несмотря ни на что. Случается, что потерявшихся находят и через 12, и через 15 лет. Вот и эту пропавшую нашли. Родители считали ее погибшей, ведь прошло так много времени", – рассказали в Департаменте полиции Мангистауской области.
Девушку нашли в Алматы. В мегаполисе ей удалось затаиться и не обнаруживать себя долгое время. И все же полиция смогла выйти на ее след.
"В ходе проверки обстоятельств дела было установлено, что девушка не смогла сдать школьные экзамены. Ей было стыдно возвращаться домой. В итоге она решила уехать. Пропавшая возвращена домой к родителям, которые уже не надеялись ее увидеть", – рассказали в полиции.