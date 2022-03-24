Ушел из жизни старейший актер Национального академического русского театра драмы имени М. Лермонтова, Герой Труда Казахстана, народный артист РК, лауреат Государственной премии РК Юрий Борисович Померанцев.

Последний из могикан

Юрий Померанцев был уникальным актером и человеком – до последних дней своей жизни он играл на сцене, а ведь всего месяц назад чествовали его 99-летний юбилей! Юрий Борисович, как всегда, блистал в главной роли в спектакле «Визиты к мистеру Грину» по пьесе американского драматурга Джеффа Барона, который был поставлен специально на него актером и режиссером лермонтовского театра Сергеем Поповым. Померанцев был единст­венный в стране актер, играющий на сцене в таком возрасте.

Почти 89 лет, с военного 1943 года, Юрий Борисович на алматинской сцене. С 1954 года служил в лермонтовском теат­ре, где им было сыграно более 300 ролей! А еще были запоминающиеся характеры в фильмах, вошедших в золотой фонд советского кинематографа. Яркие режиссерские работы.

Он был интеллигентом высшей пробы, для которого не устаревало понятие «святое искусство», не случайно друзья по сцене и по жизни называли его «пос­ледним из Могикан». Он действительно оказался последним из когорты великих, кто оставил яркий след в истории отечест­венной культуры.

Он прожил большую жизнь, которая вместила трагизм и победы бурного ХХ века – его задели, но не испугали сталинские репрессии, опалила, но не сломила война. Ему довелось пережить и распад большой когда-то страны. Шагнуть в ХХI и не потеряться в изменившемся мире.

Как участник Великой Отечественной войны Юрий Борисович был награжден орденом Отечественной войны II степени. Его актерский талант отмечен орденом Трудового Красного Знамени, двумя орденами «Знак Почета», высшим орденом Казахстана – «Отан», множеством медалей. Имя Померанцева занесено в Золотую книгу казахстанской культуры. Не имея театрального образования, стал знаковой фигурой в театральном мире Казахстана.

Для многих имя Померанцева ассоции­руется с образом Дон Кихота – рыцаря без страха и упрека, которого когда-то Юрий Борисович блистательно играл на алматинской сцене. В чем-то он даже внешне похож на человека из Ламанчи. Но главное, что роднило актера с героем Сервантеса, – это человечность, порядочность, верность своему призванию, ну и, конечно, талант. О таких, как Померанцев, говорят – «поцелованный Богом». Он любил сцену и по-рыцарски был предан ей.

Штрихи к биографии

В доме Померанцевых театр любили все – в семье были и музыканты, и артис­ты, поэтому театральные посещения превращались в праздник. Репертуар МХАТа, Малого, Большого и других московских театров Юрий знал наизусть. Но вскоре эта счастливая полоса в жизни закончилась – его отца, инженера-строителя по профессии, направили работать в Караганду, где он получил назначение на довольно важный пост в тресте «Карагандашахтстрой».

В Караганде Юрий Померанцев окончил 8-й класс, а в 1938 году, когда отец возвращался из московской командировки, его арестовали. И если в 37-м году хоть какая-то часть арестованных все-таки уцелела, то в 38-м были расстреляны все – весь руководящий состав Караганды и несколько ведущих шахтеров.

После этого для Померанцевых началась малоприятная жизнь – все боялись иметь дело с семьей «врага народа», знакомства прекратились, и, оказавшись в изоляции, Юрий с матерью вынуждены были уехать в Москву, где жили их родст­венники.

Десятый класс Юрий Померанцев окончил в самый канун войны, в июне 1941 года, и его сразу мобилизовали на рытье окопов, а затем призвали в армию и направили в Казань, где формировался лыжный батальон специального назначения. Обучали ребят недолго и зимой 1941 года отправили на Северо-Западный фронт. Их специальный лыжный батальон совершал кинжальные рейды по вражеским тылам. Сражалась 22-я ударная армия отчаянно, но и потери несла большие – от их батальона в 900 душ оставалось в живых всего несколько человек. Юрий Померанцев получил тяжелое ранение, попал в один госпиталь, потом в другой, пока, наконец, не оказался в Ярославле, в тыловом эвакогоспитале, где его и комиссовали.

В 1943 году военная жизнь для Юрия Борисовича закончилась, правда, позже ему довелось «довоевать» на экране, где у него было три военные роли. И что интересно, ему дважды пришлось сыграть командующего Русской освободительной армии генерала Власова – сначала в эпопее Юрия Озерова «Освобождение», затем в картине Юрия Чулюкина «Родины солдат». Третьим стал фильм «Орлята Чапая» Георгия Победоносцева, где у Померанцева была очень яркая, комедийная роль режиссера драматического кружка.

Нельзя не упомянуть еще об одной знаковой кинороли Юрия Борисовича – доктора Лаврова в фильме «Наш милый доктор» Шакена Айманова, который до сих пор трогает своей почти детской добротой. Наверное, поэтому эта талантливая лента, снятая более полувека назад, до сих пор возвращается к современным зрителям.

В том же 1943 году после мытарств по госпиталям Юрий Борисович приехал в далекую тыловую Алма-Ату, куда были эвакуированы его родные. А надо сказать, что Алма-Ата военных лет была своего рода культурным центром страны – сюда были эвакуированы киностудии Москвы и Ленинграда, жили и работали выдающиеся режиссеры и актеры, такие как Сергей Эйзенштейн, Николай Черкасов, Любовь Орлова, Галина Уланова и многие другие.

Этот культурный водоворот захватил молодого Юрия Борисовича, который два с половиной года пел в хоре алматинского театра оперы и балета. Здесь ему довелось прикоснуться к «великому искусству» – стоять в монашеской одеж­де у гроба царицы Анастасии в «Иване Грозном» Эйзенштейна, этот фильм, как известно, снимался в военное время в Алма-Ате, а также поучаствовать в массовке в сказочном фильме «Черевички» Кошеверовой и Шапиро. Кроме того, Померанцеву выпало счастье «засветиться» в крошечном эпизоде балета «Жизель», где танцевала великая Галина Уланова.

А драматический театр для Юрия Борисовича начался с роли… Волка в «Крас­ной Шапочке» на сцене открывшегося в Алма-Ате в ноябре 1945 года Театра юного зрителя, создателем которого стала легендарная Наталья Ильинична Сац, которая тогда только что освободилась из лагеря.

«Эпоха ТЮЗа» продолжалась для Юрия Борисовича почти 10 лет, когда в 1954 году Яков Соломонович Штейн, будучи художественным руководителем Русского театра драмы, так тогда назывался Государственный академический русский театр драмы им. М. Ю. Лермонтова, пригласил его к себе работать.

Так началось его многолетнее великое служение его Величеству театру – сотни ролей, в которых он путешествовал во времени и пространстве, органично чувст­вуя себя и во фраке старинного лорда, и в лохмотьях шекспировского Шута.

Все, кому довелось работать с Юрием Борисовичем Померанцевым, отмечали его широчайший актерский диапазон. Ему одинаково были подвластны комедийные, психологические и острохарактерные роли. Он из тех редких актеров, которые постоянно поверяют алгеброй гармонию.

Наверное, поэтому работать с ним было большим напряжением не только для партнеров, но и для режиссера, ведь Померанцев – это школа. Он был высшей планкой мастерства для всего коллектива.

Его последние работы – главные роли в спектаклях «Визиты к мистеру Грину» и «Однажды в Глостере» всегда шли с аншлагами, все билеты «на Померанцева» продавались задолго до представления.

Каждый спектакль для мэтра казах­станской сцены был очередной ступенью к совершенству. И хотя в его возрасте было трудно преодолевать ступеньки роста, Юрий Померанцев поднимался все выше, потому что был настроен на преодоление.

Он любил и знал дело, которому служил, был востребован, даже в возрасте патриарха, нес любовь и добро людям.

Память о нем навсегда останется с нами.