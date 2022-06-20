Пространство для диалога

Спикер Мажилиса – действующий председатель Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран Ерлан Кошанов провел встречу с молодыми парламентариями государств – участников ТюркПА.

Визитеры прибыли в Казахстан для участия в первом заседании молодежного крыла ТюркПА на тему «Дети и молодежь – будущее тюрков в эпоху информационных технологий».

Председатель Мажилиса позд­равил молодых коллег со знаменательной датой – 30-летием установления дипломатических отношений между Казахстаном и странами, входящими в

ТюркПА. Он отметил, что за эти годы тюркские государства, имеющие схожие языки и корни, общую культуру и историю, сумели установить тесные связи и из года в год наращивают взаимное сотрудничество.

– Благодаря усилиям глав наших государств отношения между странами развиваются на высоком уровне во всех сферах. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уделяет большое внимание укреплению сотрудничества с тюркскими государствами, – подчеркнул спикер Мажилиса.

При этом большая роль в развитии тесного диалога между тюркскими странами отводится парламентариям. Говоря об этом, Ерлан Кошанов отметил роль созданной по инициативе Казахстана ТюркПА, плодотворная деятельность которой сегодня вышла на новый уровень устойчивого развития.

Председатель Мажилиса проинформировал депутатов о проводимых в Казахстане системных преобразованиях в политической жизни страны и значимости прошедшего республиканского референдума.

Молодые парламентарии подчеркнули, что подобные встречи способствуют расширению сотрудничества между странами, а также усилению роли парламентской дипломатии.