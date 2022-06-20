Свежий выпуск
Пространство для диалога
Елена Иванова

Спикер Мажилиса – действующий председатель Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран Ерлан Кошанов провел встречу с молодыми парламентариями государств – участников ТюркПА.

Визитеры прибыли в Казахстан для участия в первом заседании молодежного крыла ТюркПА на тему «Дети и молодежь – будущее тюрков в эпоху информационных технологий».

Председатель Мажилиса позд­равил молодых коллег со знаменательной датой – 30-летием установления дипломатических отношений между Казахстаном и странами, входящими в
ТюркПА. Он отметил, что за эти годы тюркские государства, имеющие схожие языки и корни, общую культуру и историю, сумели установить тесные связи и из года в год наращивают взаимное сотрудничество.

– Благодаря усилиям глав наших государств отношения между странами развиваются на высоком уровне во всех сферах. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уделяет большое внимание укреплению сотрудничества с тюркскими государствами, – подчеркнул спикер Мажилиса.

При этом большая роль в развитии тесного диалога между тюркскими странами отводится парламентариям. Говоря об этом, Ерлан Кошанов отметил роль созданной по инициативе Казахстана ТюркПА, плодотворная деятельность которой сегодня вышла на новый уровень устойчивого развития.

Председатель Мажилиса проинформировал депутатов о проводимых в Казахстане системных преобразованиях в политической жизни страны и значимости прошедшего республиканского референдума.

Молодые парламентарии подчеркнули, что подобные встречи способствуют расширению сотрудничества между странами, а также усилению роли парламентской дипломатии.

Популярное

Все
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
Неравенство – качество роста национальных экономик
Казахстанские школы обяжут публиковать меню в Интернете
Не утонуть в водовороте проблем
Город отмечает день рождения
В завершение сезона
Дань уважения матери
Водный вопрос может снова обостриться в Атырауской области
Чем Казахстан может привлечь туристов, обсудили эксперты
«Мы наблюдаем сегодня самое патриотичное и неравнодушное поколение»
Здравоохранение на подъеме
В добрый путь!
Напрямую: вопрос – ответ
Аттестат в будущее
Высокая миссия курултая
"Люди прежде всего": как будет меняться казахстанский госаппарат
КазНУ вручили сертификат QS WUR
Пространство для диалога
Здоровая нация
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
Указ Президента Республики Казахстан
Мужчина погиб в ходе несанкционированной акции в Алматы
Как отразится на Казахстане создание новых областей
Слухи о выходе Казахстана из ЕАЭС прокомментировал Токаев
Назван средний размер пенсии на июнь в Казахстане
Съемки художественного фильма о Магжане Жумабаеве начались в Петропавловске
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
Токаев внес изменения в указ о запрете на вывоз валюты и золота из Казахстана
Зачем Казахстан ввел запрет на вывоз ПЭТ-отходов
Необходимость перезагрузки экономической политики Казахстана обсудили эксперты
Нурсултан Назарбаев встретился с Владимиром Путиным в Москве
Банковская система Казахстана сохраняет существенный запас ликвидности и капитала
По дороге в Новый Казахстан – интервью с главой ЦИК РК
Страны СНГ приняли план совместных мер по реагированию на текущие вызовы
Новый прогноз по экономике Казахстана озвучил Нацбанк
Может ли Казахстан достичь углеродной нейтральности к 2060 году
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
Коллекция средневековых монет заставляет по-новому взглянуть на прошлое Казахстана
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
ОСМС: мифы и реальность
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
Шура спел на улице в Нур-Султане
Повлияло ли льготное кредитование на стоимость автомобилей, ответил эксперт
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Возраст выхода на пенсию поднимут военнослужащим в Казахстане
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики

Читайте также

Свежий выпуск
Центр единства
Свежий выпуск
Высокая миссия курултая
Свежий выпуск
КазНУ вручили сертификат QS WUR
Свежий выпуск
Вместе преодолевать трудности

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]