Просвещение – лекарство от радиофобии

– Бауржан Мухтарханович, какая роль отводится атомной энергетике в создании фундамента энергетичес­кой безопасности, развитии науки и ядерной медицины?

– В условиях роста мирового энергопотребления, ограниченности и исчерпаемости ископаемых ресурсов атомная энергетика становится стратегическим элементом. В отличие от возобновляемых источников, таких как солнечные и ветровые станции, атомная генерация не зависит от погодных условий и способна непрерывно в течение длительного времени обеспечивать стабильную поставку электроэнергии.

Ядерное топливо в тысячи раз энергоэффективнее нефти и угля. Даже небольшого количества урана достаточно для генерации огромного объема энергии. При этом развитие атомной отрасли стимулирует создание высокотехнологичных производств, рабочих мест и инфраструктуры. В качестве примера могу привести предприятие «Ульба-ТВС» в Усть-Каменогорске, где производятся тепловыделяющие сборки.

Строительство и эксплуатация АЭС требуют высокой квалификации специалистов, строгих стандартов безопас­ности и мощной научно-технической базы, что положительно влияет на общий уровень технологического развития страны. Как человек, имеющий опыт проведения исследований на реакторах трех государств, могу отметить: развитие атомной отрасли одно­значно стимулирует науку.

В Казахстане в эксплуатации находится несколько ядерно-энергетических установок, включая исследовательские ядерные реакторы, ускорители и термоядерную установку токамак. Они позволяют осуществлять научные исследования в области ядерной физики, радиационного материаловедения, испытаний материалов, подготовки квалифицированных кадров для атомной отрасли и так далее.

Налажено производство радиоактивных изотопов, таких как технеций-99m, йод-131, кобальт-60, и других, для диагностики и лечения различных заболеваний, прежде всего онкологических, заболеваний щитовидной железы.

– Объясните, что такое радиофобия и опасны ли атомные объекты?

– Поскольку наш мозг рассчитан на предсказуемость и запрограммирован воспринимать отсутствие или непонимание информации как потенциальную угрозу, неизвестность вызывает стресс. Что касается конкретно радиофобии, то это сильный страх перед радиацией и всем, что связано с атомной энергетикой. Причем страх возникает не из-за реальной опасности, а из-за нехватки правдивых сведений и из-за трагичес­ких событий прошлого.

Но нужно понимать: самые известные аварии на реакторах – Три-Майл-­Айленд (США), Чернобыль (СССР) и Фукусима (Япония) – связаны с ошибками персонала. В современных же атомных станциях учтены все прошлые инциденты и практически исключено влияние человека на работу АЭС.

В Казахстане только в автомобильных авариях ежегодно погибают до 2,5 тысячи человек, а за почти 70-летний срок эксплуатации ядерно-энергетических установок не зафиксировано ни одного летального случая из-за их использования. Так что безопаснее – авто или ядерный реактор?

Единственное лекарство от страха перед неизвестным – просвещение. Как только «неизвестное» превращается в «понятный алгоритм», уровень тревоги исчезает, и знание переходит в силу. Об этом я могу смело говорить, поскольку в свое время отучился на кафедре радиоактивных излучений физического факультета, работал в лаборатории радиоактивных излучений Института ядерной физики, проводил научные исследования на действующих ядерных реакторах Германии, России и ­Казахстана, участвовал в выводе из эксплуатации реактора БН-350 на МАЭК, занимаюсь утилизацией высокорадио­активных жидких отходов и добычей природного урана в Казахстане и Монголии.

В условиях отсутствия знаний появляются слухи и мифы. Люди думают, что любая радиация смертельно опас­на, что рядом с атомными объектами нельзя жить, что продукты и вода авто­матически становятся зараженными. Такие страхи усиливаются «благодаря» социальным сетям, передающим недос­товерную информацию.

На самом деле радиация присутст­вует везде. Солнце излучает радиацию, в наших домах, квартирах, в почве и воздухе есть природные радиоактивные элементы. Мы постоянно получаем небольшую дозу естественного облучения, и это нормально.

Современные атомные объекты находятся под строгим контролем. Уровень радиации вокруг действующих ядерных предприятий не превышает ес­тественного фона. Под Алматы, в четырех километрах от Талгара почти 60 лет работает ядерный реактор, и никто не предъявляет к нему претензий.

Службы дозиметрического контро­ля постоянно измеряют радиационный уровень в воздухе, воде и почве. В ­Казахстане с ураном работают уже более 70 лет, наша страна – один из крупнейших произ­водителей и переработчиков урана в мире. Атомная энергетика по уровню смертности на единицу произведенной энергии считается самой безопасной.

– Почему вопрос строительства АЭС в Казахстане откладывался, только ли радиофобия была причиной?

– Не думаю, что только радиофобия была причиной отказа от строительства АЭС. Тут дело в ином. Ко времени обретения независимости Казахстан имел достаточно мощную и современную энергетическую базу, основанную в том числе на угольных теплоэлектроцентралях и электростанциях, обладал и обладает крупными запасами доступного и относительно дешевого угля. Существующие станции обеспечивали потребности промышленнос­ти и населения, а также позволяли экспортировать электроэнергию в соседние страны.

В тот период не ощущалось острой нехватки электроэнергии еще и потому, что крупные потребители энергии в виде заводов и фабрик начали массово банкротиться и закрываться. К середине 1990-х в Казахстане фактически перестали функционировать или сократили производство до минимума около 60–70 процентов крупных и средних промышленных объектов.

С постепенным ростом экономики запасы мощности позволяли справляться с нагрузкой еще и потому, что энергопотребление новых предприятий было не таким значительным. Поэтому строительство АЭС, требующее огромных инвестиций и длительного времени реализации, не казалось срочной необходимостью. Государство могло позволить себе опираться на действую­щую инфраструктуру.

Но время берет свое. Энергети­ческое оборудование, построенное еще в советский период, стало изнашиваться. Рост населения и промышленного потен­циала привел к увеличению потребления электроэнергии, особенно в южных регионах страны. Возникли проблемы с дефицитом мощности и зависимостью от перетоков электро­энергии из других регионов или соседних государств. Кроме того, усилилось внимание к экологическим проблемам и сокращению выбросов углекислого газа.

– И вопрос о развитии атомной энергетики стал актуальным...

– Сейчас из-за повсеместного распространения Интернета и гаджетов информации об атомной энергетике стало много, причем зачастую пустой и нелогичной, иногда откровенно искаженной и эмоциональной. Почему это происходит? Мода на блогеров, жажда сделать из мухи слона в погоне за лайками, к сожалению, стали сегодняшними реалиями.

Тема атомной энергетики сама по себе сложная, нужно понимать основы физики, экологии, энергетики, но не каждый человек готов тратить время на изучение научных источников. ­Поэтому упрощенные объяснения или мнения знакомых воспринимаются гораздо легче.

В этих условиях необходим постоян­ный, открытый диалог с участием опытных профильных экспертов, ветеранов отрасли и ученых, в ходе которого общество сможет удовлетворить свою нехватку в информации и принимать взвешенные решения без страхов и спекуляций.

– Насколько часто мы сталкиваем­ся с естественным проявлением радиации?

– Повторюсь, это нормальная часть окружающей среды, в которой мы оби­таем. Практически все, чего мы касаемся­ в жизни, имеет радиационный фон. Продукты питания – бананы, картофель, орехи – содержат природные радиоактивные элементы, такие как калий-40. То же самое можно сказать о многих строительных материалах.

Компьютеры, микроволновые печи, всевозможные гаджеты... Мы окружены радиацией в режиме 24⁄7. Главное понимать: опасна не сама радиация как явление, а ее доза. Не надо искать черную кошку в темной комнате – включите свет. В случае с радиацией то же самое: знание и информированность дают вам понимание и свободу от радиофобии.

Простое и понятное слушателям объяс­нение о видах излучения, их дозе и влиянии на организм, открытость информации, прозрачность решений, организация общественных обсуждений, публикация данных радиационного мониторинга влияют на общественное восприятие. Основная задача – повысить уровень базовых знаний у населения, дать меньше пространства для слухов.