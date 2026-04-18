Просвещение – лекарство от радиофобии Статьи,Интервью 18 апреля 2026 г. 0:49 16 Беседовал Николай Жоров О преодолении предрассудков рассуждает председатель консультационного совета New Nuclear Watch Institute в ЦА Бауржан ИБРАЕВ – Бауржан Мухтарханович, какая роль отводится атомной энергетике в создании фундамента энергетической безопасности, развитии науки и ядерной медицины? – В условиях роста мирового энергопотребления, ограниченности и исчерпаемости ископаемых ресурсов атомная энергетика становится стратегическим элементом. В отличие от возобновляемых источников, таких как солнечные и ветровые станции, атомная генерация не зависит от погодных условий и способна непрерывно в течение длительного времени обеспечивать стабильную поставку электроэнергии. Ядерное топливо в тысячи раз энергоэффективнее нефти и угля. Даже небольшого количества урана достаточно для генерации огромного объема энергии. При этом развитие атомной отрасли стимулирует создание высокотехнологичных производств, рабочих мест и инфраструктуры. В качестве примера могу привести предприятие «Ульба-ТВС» в Усть-Каменогорске, где производятся тепловыделяющие сборки. Строительство и эксплуатация АЭС требуют высокой квалификации специалистов, строгих стандартов безопасности и мощной научно-технической базы, что положительно влияет на общий уровень технологического развития страны. Как человек, имеющий опыт проведения исследований на реакторах трех государств, могу отметить: развитие атомной отрасли однозначно стимулирует науку. В Казахстане в эксплуатации находится несколько ядерно-энергетических установок, включая исследовательские ядерные реакторы, ускорители и термоядерную установку токамак. Они позволяют осуществлять научные исследования в области ядерной физики, радиационного материаловедения, испытаний материалов, подготовки квалифицированных кадров для атомной отрасли и так далее. Налажено производство радиоактивных изотопов, таких как технеций-99m, йод-131, кобальт-60, и других, для диагностики и лечения различных заболеваний, прежде всего онкологических, заболеваний щитовидной железы. – Объясните, что такое радиофобия и опасны ли атомные объекты? – Поскольку наш мозг рассчитан на предсказуемость и запрограммирован воспринимать отсутствие или непонимание информации как потенциальную угрозу, неизвестность вызывает стресс. Что касается конкретно радиофобии, то это сильный страх перед радиацией и всем, что связано с атомной энергетикой. Причем страх возникает не из-за реальной опасности, а из-за нехватки правдивых сведений и из-за трагических событий прошлого. Но нужно понимать: самые известные аварии на реакторах – Три-Майл-Айленд (США), Чернобыль (СССР) и Фукусима (Япония) – связаны с ошибками персонала. В современных же атомных станциях учтены все прошлые инциденты и практически исключено влияние человека на работу АЭС. В Казахстане только в автомобильных авариях ежегодно погибают до 2,5 тысячи человек, а за почти 70-летний срок эксплуатации ядерно-энергетических установок не зафиксировано ни одного летального случая из-за их использования. Так что безопаснее – авто или ядерный реактор? Единственное лекарство от страха перед неизвестным – просвещение. Как только «неизвестное» превращается в «понятный алгоритм», уровень тревоги исчезает, и знание переходит в силу. Об этом я могу смело говорить, поскольку в свое время отучился на кафедре радиоактивных излучений физического факультета, работал в лаборатории радиоактивных излучений Института ядерной физики, проводил научные исследования на действующих ядерных реакторах Германии, России и Казахстана, участвовал в выводе из эксплуатации реактора БН-350 на МАЭК, занимаюсь утилизацией высокорадиоактивных жидких отходов и добычей природного урана в Казахстане и Монголии. В условиях отсутствия знаний появляются слухи и мифы. Люди думают, что любая радиация смертельно опасна, что рядом с атомными объектами нельзя жить, что продукты и вода автоматически становятся зараженными. Такие страхи усиливаются «благодаря» социальным сетям, передающим недостоверную информацию. На самом деле радиация присутствует везде. Солнце излучает радиацию, в наших домах, квартирах, в почве и воздухе есть природные радиоактивные элементы. Мы постоянно получаем небольшую дозу естественного облучения, и это нормально. Современные атомные объекты находятся под строгим контролем. Уровень радиации вокруг действующих ядерных предприятий не превышает естественного фона. Под Алматы, в четырех километрах от Талгара почти 60 лет работает ядерный реактор, и никто не предъявляет к нему претензий. Службы дозиметрического контроля постоянно измеряют радиационный уровень в воздухе, воде и почве. В Казахстане с ураном работают уже более 70 лет, наша страна – один из крупнейших производителей и переработчиков урана в мире. Атомная энергетика по уровню смертности на единицу произведенной энергии считается самой безопасной. – Почему вопрос строительства АЭС в Казахстане откладывался, только ли радиофобия была причиной? – Не думаю, что только радиофобия была причиной отказа от строительства АЭС. Тут дело в ином. Ко времени обретения независимости Казахстан имел достаточно мощную и современную энергетическую базу, основанную в том числе на угольных теплоэлектроцентралях и электростанциях, обладал и обладает крупными запасами доступного и относительно дешевого угля. Существующие станции обеспечивали потребности промышленности и населения, а также позволяли экспортировать электроэнергию в соседние страны. В тот период не ощущалось острой нехватки электроэнергии еще и потому, что крупные потребители энергии в виде заводов и фабрик начали массово банкротиться и закрываться. К середине 1990-х в Казахстане фактически перестали функционировать или сократили производство до минимума около 60–70 процентов крупных и средних промышленных объектов. С постепенным ростом экономики запасы мощности позволяли справляться с нагрузкой еще и потому, что энергопотребление новых предприятий было не таким значительным. Поэтому строительство АЭС, требующее огромных инвестиций и длительного времени реализации, не казалось срочной необходимостью. Государство могло позволить себе опираться на действующую инфраструктуру. Но время берет свое. Энергетическое оборудование, построенное еще в советский период, стало изнашиваться. Рост населения и промышленного потенциала привел к увеличению потребления электроэнергии, особенно в южных регионах страны. Возникли проблемы с дефицитом мощности и зависимостью от перетоков электроэнергии из других регионов или соседних государств. Кроме того, усилилось внимание к экологическим проблемам и сокращению выбросов углекислого газа. – И вопрос о развитии атомной энергетики стал актуальным... – Сейчас из-за повсеместного распространения Интернета и гаджетов информации об атомной энергетике стало много, причем зачастую пустой и нелогичной, иногда откровенно искаженной и эмоциональной. Почему это происходит? Мода на блогеров, жажда сделать из мухи слона в погоне за лайками, к сожалению, стали сегодняшними реалиями. Тема атомной энергетики сама по себе сложная, нужно понимать основы физики, экологии, энергетики, но не каждый человек готов тратить время на изучение научных источников. Поэтому упрощенные объяснения или мнения знакомых воспринимаются гораздо легче. В этих условиях необходим постоянный, открытый диалог с участием опытных профильных экспертов, ветеранов отрасли и ученых, в ходе которого общество сможет удовлетворить свою нехватку в информации и принимать взвешенные решения без страхов и спекуляций. – Насколько часто мы сталкиваемся с естественным проявлением радиации? – Повторюсь, это нормальная часть окружающей среды, в которой мы обитаем. Практически все, чего мы касаемся в жизни, имеет радиационный фон. Продукты питания – бананы, картофель, орехи – содержат природные радиоактивные элементы, такие как калий-40. То же самое можно сказать о многих строительных материалах. Компьютеры, микроволновые печи, всевозможные гаджеты... Мы окружены радиацией в режиме 24⁄7. Главное понимать: опасна не сама радиация как явление, а ее доза. Не надо искать черную кошку в темной комнате – включите свет. В случае с радиацией то же самое: знание и информированность дают вам понимание и свободу от радиофобии. Простое и понятное слушателям объяснение о видах излучения, их дозе и влиянии на организм, открытость информации, прозрачность решений, организация общественных обсуждений, публикация данных радиационного мониторинга влияют на общественное восприятие. Основная задача – повысить уровень базовых знаний у населения, дать меньше пространства для слухов.