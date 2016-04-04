​Процедура действует

Это произошло впервые в его практике. Возможность урегулирования спора путем переговоров между сторонами с участием их адвокатов (партисипативная процедура) закреплена в новой редакции Гражданского процессуального кодекса РК, который введен в действие с 1 января 2016 года. В порядке этой процедуры был урегулирован спор между бывшими супругами, которые не могли договориться о месте жительства троих несовершеннолетних детей.

Как известно из практики, вопрос этот обычно очень болезненный и для родителей, и для их ни в чем не повинных детей, и решается судами тяжело. Но на этот раз, благодаря квалифицированной юридической помощи юристов из областной коллегии адвокатов, бывшие супруги урегулировали спор с учетом интересов своих детей и заключили взаимоприемлемое соглашение. Оно было утверждено судом, и производство по гражданскому делу прекращено.