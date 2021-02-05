Процесс пошел

На этой неделе первая тысяча доз вакцины «Спутник V» против COVID-19 была доставлена в Мангистау специальным рейсом. Работники системы здравоохранения уже начали вакцинироваться в добровольном порядке. Первым прививку против коронавируса получил медперсонал областной больницы.

– Я, как врач, ни секунды не сомневался в необходимости прививки от COVID-19. Мне ее сделали всего несколько минут назад. Чувствую себя хорошо. Призываю всех проявить сознательность и не отказываться от вакцинопрофилактики опасного заболевания, – заявил директор Мангистауской областной больницы Жанибек Ажмуханов.

Получить прививку изъявила желание и заместитель акима Мангистауской области Гульмира Калмуратова, курирующая воп­росы здравоохранения. Однако в проведении вакцинации ей было отказано.

– Пациенту дали медицинский отвод, поскольку в ходе обследования установлены факторы, препятствующие процедуре. Получить прививку пациент может позднее, пройдя повторное обследование. Только после положительного заключения терапевта можно будет ввести вакцину согласно установленным правилам, – пояснила врач городской поликлиники № 2 Тогжан Нуртазаева.

Медицинское обследование, предшествующее вакцинации, успешно прошла руководитель управления контроля качества и безопасности товаров и услуг города Актау Асима Жарылгасова. Через 21 день она вернется в медицинское учреждение за второй порцией «Спутник V».

– Прививочный кабинет, расположенный на базе актауской городской поликлиники № 2, имеет заключение о соответствии требованиям нормативной документации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия. Сегодня во время процедуры вакцинации были соблюдены все необходимые условия. Проведен предварительный осмотр терапевтом: измерены кровяное давление и температура тела, осмотрен зев. Собранный анамнез показал, что состояние моего здоровья позволяет получить вакцину. Сразу после прививки я 30 минут находилась в комнате ожидания под наблюдением врачей. Поскольку никаких отклонений в самочувствии и болевых ощущений в области укола не почувствовала, мне разрешили ее покинуть, и я продолжила свой обычный рабочий день, – сообщила Асима Жарылгасова.

Как отмечают в управлении здравоохранения, первая партия вакцины предназначена для тех, кто находится на первой линии борьбы с инфекцией. Прежде всего прививка предназначена для сотрудников инфекционных стационаров, которые непосредственно работают с данной категорией больных. Также будут привиты сотрудники скорой медицинской помощи, санитарной эпидемиологической службы и дезинфекторы, работающие в очагах заболевания.

По данным областного Центра общественных коммуникаций, до конца года в Мангистау будет направлено 100 тыс. доз казахстанской вакцины Qaz Covid-in, которая сейчас находится на завершающей стадии клинических исследований.