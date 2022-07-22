Процесс пошел

В Байконыре началась подготовка к приватизации муниципального жилья казахстанцами.

Напомним, этот город существует в условиях аренды Российской Федерацией и все жилье здесь муниципальное.

«По соглашению между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о статусе города Байконыра приватизация объектов и имущества, переданных в аренду городской (российской. – Авт.) администрации, не проводится, – рассказали в управлении по обеспечению деятельности специального представителя Президента Республики Казахстан на комплексе «Байконур». – Но в декабре 2021 года в Нур-Султане в рамках седьмого заседания Казахстанско-Российской межправительственной комиссии по комплексу «Байконур» рассмотрен вопрос о реализации права на собственность граж­данами РК, проживающими в Байконыре. То есть приватизации. Это будет сделано путем исключения квартир, нанимателями которых являются граждане РК, из состава арендуемых РФ и передачи акимату Кызылординской области. Далее жилье будет передано в собственность казахстанским жителям Байконыра».

На сегодня российской и казахстанской сторонами проводится работа по определению порядка приватизации и прорабатываются правовые вопросы. Администрация города составляет списки жителей, желаю­щих участвовать в приватизации жилья.