Провал по всем фронтам: почему ситуация с природными пожарами в Казахстане непростая

Происшествия
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Сагимбаева Баян
Выпускающий редактор

 Токаев дал поручения государственным органам. 

Фото пресс-службы МЧС РК

Глава государства отметил главные упущения в борьбе с масштабными пожарами в стране, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы президента. 

Главная проблема, приведшая к масштабной трагедии в Абайской области, профессиональная халатность, сообщил Токаев. 

"Во-первых, после крупных пожаров прошлого года уроки не были извлечены, хотя имелись все необходимые поручения. Уже понятно, что угрозу недооценили. Прогноз был неточным. 

Как следствие, реакция не была адекватной и своевременной. Значит, соответствующие алгоритмы не работают. Это в первую очередь упущение МЧС", - отметил президент. 

В результате в беду попали лесничие, у которых, как выяснилось, нет ни техники, ни средств. 

"Должен быть алгоритм действия, который утвержден Советом безопасности. Случился пожар, немедленно приступать к его тушению. Как минимум должна ставиться задача по локализации пожара. Нужно работать вместе. Это всенародное бедствие. Роман Васильевич Скляр, разберитесь и возьмите эти вопросы на контроль", - поручил Токаев. 

Также президент дал поручения Генеральной прокуратуре дать оценку действиям  уполномоченных органов и должностных лиц. 

Кроме того, Токаев раскритиковал работу по раннему обнаружению и предупреждению лесных и степных пожаров.

"Министерству экологии и природных ресурсов и акимам регионов совместно с заинтересованными государственными органами необходимо:

  • принять меры по оснащению цифровыми системами раннего обнаружения очагов возгорания, внедрению систем видеонаблюдения и мониторинга пожаров;
  •  до внедрения таких систем увеличить кратность авиационного и наземного патрулирования лесного фонда, а также применения беспилотников в периоды высокой пожарной опасности;
  •  довести до требуемых норм уровень оснащенности пожарно-техническим вооружением природоохранных и лесных учреждений", - поручил президент.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

В третьих, госорганы спустили на тормозах поручение главы государства провести ревизию реальной готовности органов гражданской защиты, местных исполнительных органов власти к чрезвычайным ситуациям.

"Поручалось сформировать запасы инвентаря и пожарно-технического оборудования для тушения лесостепных пожаров. Что мы имеем? Низкую степень готовности. По показателю материально-технической оснащенности – 69%, по функциональной инфраструктуре – 63%. В целом общая готовность центральных и местных исполнительных органов к чрезвычайным ситуациям составила 70% (МЧС – 75,1%, МЭПР – 59,5%, МИО – 70,2%). Правительству необходимо довести показатели готовности до уровня эффективного реагирования на чрезвычайные ситуации", - сказал Токаев. 

Также президент поручил активно привлекать к работе добровольческие отряды. 

"Летний период только начался, и подобная угроза может возникнуть вновь. Поэтому требуются безотлагательные меры по повышению эффективности предупреждения и ликвидации ЧС. Правительству необходимо принять оперативные меры по этому вопросу", - предупредил глава государства. 

#президент #Абайская область #пожар #лес

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